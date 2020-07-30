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台南「大魚的祝福」獲國際照明大獎 燈光設計有這含義

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市安平區「大魚的祝福」榮獲國際照明大獎。圖／台南市政府提供
位在台南市安平區「大魚的祝福」榮獲國際照明大獎。圖／台南市政府提供

位在台南安平區「大魚的祝福」裝置藝術繼榮獲2019年台灣景觀大獎後，再獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」，台南市長黃偉哲表示，安平是台南重點觀光區域，由日光照明與楊士毅等藝術家合作設計，利用細膩光線的變化來描述大魚、人之間對於土地的關懷與溫暖，獲獎是肯定市府團隊對於打造觀光新亮點的用心與努力。

觀旅局指出，「大魚的祝福」融合創作者自身的命運與當地人的生活樣貌，強調包容萬物的無私精神，將彼此緊緊的繫在一起，期望能傳達人與環境共生目的。設計意涵希望大家不要因為現實生活中，彼此想法與立場不同，而逐漸淡忘生命本質的美好與生活以藝術價值存在的可能，藉此喚醒大眾懂得惜福，包容多元多彩的各種族群和聲音。

觀旅局長郭貞慧表示，「大魚的祝福」獲得國際照明設計大獎，顯示這個作品確實是燈光美氣氛佳，目前周邊廣場及整體環境都改善完成，並已正式重新開放，除了整體視覺與大魚更加融合之外，也提供友善的親子休憩座椅和植栽，推薦到台南觀光時要來安平港濱「大魚的祝福」廣場吹海風、賞海景、拍照打卡，並體會作品的美好創作原意。

裝置藝術

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