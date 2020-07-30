漁光島戲水須經申請 綠議員批：大開時代潮流倒車

漁光島水域屬高雄港務公司管轄，為希望達到零事故，昨天宣布民眾須經申請才能戲水及游泳，否則要開單，民進黨議員李啟維批評，全台海濱活動都帶動無限商機，台南卻禁止濱海觀光休閒發展，大開時代潮流倒車，將號召愛好水上活動的市民前往抗議。港務公司表示，依商港法規定，當地並非海水浴場，禁止游泳和戲水。

李啟維指出，過去戒嚴時期，海邊親水休閒也是很平常的事，不需申請或任何手續，現在反而比戒嚴時更威權專制，全台海濱活動都帶動無限商機，台南卻要拒商機於外，禁止台南的濱海觀光休閒發展，與喜歡親海的民眾對槓，讓市民沒生意做。

李啟維說，政府作法讓人痛心，他呼籲，政府若能把沙灘恢復自然，改善動線提供安全救生服務，將會成為世界級的水上活動場所，吸引無數遊客到台南觀光，帶動安平、四鯤鯓、喜樹、灣裡以及台南整體海洋休閒與周邊發展。

安平港營運處經理林源豐表示，很多人前往漁光島戲水，但依商港法規定，當地並非海水浴場，禁止游泳和戲水，未經申請許可不能從事水上活動。當地有風帆船及救生訓練，則都有依規定提出申請。

林源豐說，民眾到沙灘看夕陽、看風景並不會受影響，最重要是不能下水；未來市府計畫設置水上運動中心，預計明年完成都市計畫審查。

台南市教育局表示，水域使用及安全維護工作尊重各水域主管機關權責，民間團體若要辦活動，市府也會協助相關申請作業。