南鯤鯓代天府池府千歲祭典湧進香團 周六、日進行交管
台南市北門區南鯤鯓代天府池府千歲祭典，預估8月1日和2日兩天進香期間勢必湧入大量宮廟、觀光人潮及車潮，學甲分局為維護前揭活動交通安全與秩序，規畫交通疏導與彈性管制措施，車輛進出請配合勤務人員指揮疏導，管制車輛通行時段為當日上午8點至下午4點，針對北門區臺17線、臺84線北門交流道、五王大橋及南鯤鯓代天府周邊道路等路段，盼民眾配合，「快快樂樂的出門、平平安安的回家」。
學甲分局說，有關南鯤鯓代天府池府千歲聖誕祭典活動交通管制最新狀況，請用路人隨時收聽警察廣播電臺臺南分臺播報，提前改道並配合員警疏導管制；籲請汽車駕駛人配合切勿在活動場所周邊及臺17線沿線違規停車，共維行車秩序及車流順暢，也提醒民眾勿將財物、皮包等貴重物品放置在車內，使不法之徒有機可乘，打破車窗竊取財物。
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