鳳梨皮廢棄物有解 中正團隊研發酵素轉化為木寡糖

嘉義縣中正大學化學工程系教授李文乾團隊日前運用鳳梨產地民雄鄉的大量鳳梨皮廢棄物，成功以生物技術發明的酵素，分解鳳梨皮渣並製造木寡糖，一公斤鳳梨皮渣可產出220克木寡糖，過程只需2到3天時間，目前正在生產專利，未來可望與廠商合作。

李文乾表示，希望利用這項生物技術，讓鳳梨皮廢棄物回收再利用，生產高附加價值的木寡糖，同時減少環境污染問題，其中他們研發的關鍵酵素已取得台灣與日本專利，目前正在申請鳳梨皮渣製造木寡糖技術的台灣專利，此技術未來也可應用在同樣含有大量半纖維素的玉米芯、稻草、甘蔗渣等。

中正大學表示，李文乾多年研究生物技術與生化工程，是國內少數精通各種機能性寡糖製造技術的學者，李文乾表示，在民雄常看見鳳梨製品在加工過程中剩下大量的鳳梨皮廢棄物，只有少部分被坊間做成飼料，但其實這些廢棄物中含有35%的半纖維素，是製造木寡糖的寶貴材料，卻缺乏有效再利用，非常可惜。

李文乾帶領的中正團隊先將鳳梨皮榨汁、烘乾、磨粉、水熱處理等步驟後，再加入團隊研發的酵素進行反應，就能將鳳梨皮的半纖維素轉化成木寡糖，相較於一般傳統鹼處理法只能產生不到10%的鳳梨皮轉木寡糖率，李文乾團隊的產率高達22%，還同時產生可抑制蔗糖吸收的阿拉伯糖。