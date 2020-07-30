嘉義市推嬰幼兒閱讀 今年擴大領取閱讀禮袋

嘉義市推動0到5歲嬰幼兒閱讀已達12年，新生兒至戶政事務所辦出生登記時，能辦幼兒借書證及領閱讀禮袋，市府今年擴大到嘉義市6家醫療院所等接生單位，父母任一方設籍嘉義市即可領取禮袋，希望及早啟發幼兒語言能力並陶冶文化，尤其父母跟孩子一起閱讀，學習得更好、更快。

市長黃敏惠今到文化局圖書館兒童閱覽室，發給貝萊登幼兒園學童圖書，希望讓閱讀風氣從0歲開始，向下扎根隨新住民越來越多，也推廣到新住民族群，邀請到日本籍新住民中辻小緒里及菲律賓籍羅戴娜，跟著孩子一起閱讀學中文。

中辻小緒里說，他與台籍丈夫結識於日本，嫁至嘉義，目前有一個1歲多的小朋友，帶著在家與兒子共讀的書籍，分享閱讀時光。羅戴娜說，有一個幼稚園中班的孩子，平常會買書給她一起閱讀，也會一起到圖書館一起學習中文，並且會教她讀英文圖書。

文化局指出，希望讓嬰幼兒從出生後就可接觸圖書，透過圖書讓家長引領寶寶體驗閱讀經驗，奠定良好的閱讀基礎和習慣，小朋友可以聽完整本故事書，家長也更了解如何帶領小小孩進入故事的世界。