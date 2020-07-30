照顧弱勢！明年起台南低收入戶免費收看有線電視

台南市長黃偉哲為照顧弱勢，宣布明年度起台南轄內南天、新永安、雙子星、三冠王等4家有線電視業者，將提供台南低收入戶免費收視有線電視，盼協助弱勢獲得多元資訊管道，減少數位落差，預計近萬戶受惠。

今年度市議會第3屆第3次定期會中，由國民黨議員蔡育輝提案，並經王家貞、尤榮智、林燕祝、李中岑、蔡旺詮等議員連署，希望南市府協調轄內各業者提供低收入戶收視有線電視半價優惠。

黃偉哲認為立意甚佳，但為了讓弱勢族群能再降低負擔，黃偉哲希望轄內4家業者提升關懷弱勢相關措施，因此業者都承諾明年起提供低收入戶申請收視有線電視免費。

台南市新聞處指出，台南市目前有線電視的收費採分組付費，除了向下分組的188或200元組，尚有535或540元以上的頻道內容分組。明年度低收入戶免費收視的組別，是以本年度535或540元頻道組收視內容為基準，以台南市本年度第一季低收入戶數計算，預計將有近萬戶受惠。

低收入戶除了免收取收視費之外，也免收主機裝機費及第一台機上盒押金，其他相關費用則依照各業者的現行規定。