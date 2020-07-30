新南向外籍學生在台南有3千多人 勞工局訪視顧打工權益

隨著新南向政策之推動，愈來愈多外籍學生入境求學及工作，台南市勞工局從108年初啟動「新南向關懷訪視」服務，杜絕「假實習、真奴工」，以保障外籍生之相關權益，局長王鑫基表示，印象最深刻是遠東科大有一名印尼男學生分享打工賺錢都寄回家鄉給妹妹當學費，相當上進感人。

另外，一個案例是嘉南藥理大學有17名外籍生，已在一家企業打工6個月，因公司雇用移工而遭解雇，在探視時有外籍學生提出「法令是否許可」，勞工局拜訪該企業董事長獲正面回應，17名外籍學生再聘回來，且停工的兩天薪水照付，為企業和學校及外籍生搭起溝通橋梁，外籍學生也很開心「反應有用」。

台南市勞工局結合內政部移民署到學校及外籍生實習打工的企業，進行法令宣導等訪視關懷服務，同時擔任外籍生、學校、企業三方溝通之橋梁，了解其需求並予以提供服務，避免因溝通不良或不諳法令而觸法。包含入境關懷訪視、相關法令宣導、工讀企業走訪、校方宣導座談、協處學生困境等，全方位照顧外籍生的作為，為全國之創舉。

至今已有嘉南藥理大學、遠東科技大學、長榮大學、中華醫事科技大學、崑山科技大學、臺灣首府大學等6家學校，服務逾千名外籍生。今年度最新調查，台南轄區技專校院108學年度新南向產學合作國際專班有815人，一 般生有2757人，總共3672人。

局長王鑫基日前再會同嘉南藥理大學代表前往洲晟實業股份有限公司，訪視在該公司工讀之嘉南藥理大學新南向產學合作國際專班22名印尼籍學生，關懷其求學及工作情形。洲晟實業股份有限公司董事長陳素秋表示，在該公司工讀的外籍學生，工作態度認真表現優異，公司對他們也視如己出的照顧，交通接送及餐食都由公司免費提供。

嘉南藥理大學副校長張翊峰感謝公司對外籍學生的照顧，也感謝勞工局扮演起學校、學生及企業間溝通的橋梁，訪視的過程中也提醒彼此應該注意的相關法令，讓他們在照顧這群新南向的外籍學生時能有政府相關單位的協助，更能正確的依據相關法令規定辦理，使外籍學生能完整的受到法令之保障。

勞工局提醒雇主，聘僱外籍生從事工作應檢視其工作許可函等相關文件，且非寒暑假期間每周工時不得超過20小時，違者最高可處新臺幣75萬元整罰鍰，雇主不可不慎。

聘僱外籍生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可函（須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可。

雇主對於所聘僱外籍生提供之工作許可函如有疑義，可撥打勞動部電話客服中心02-89956000洽詢確認。如對於聘僱外籍生相關規定有疑問，可逕洽勞工局（永華市政中心林先生電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐電話06-6377251）。