南海8月恐有熱帶擾動 雲林提前布署防汛

中央氣象局預估8月初南海一帶會出現熱帶擾動，恐對台灣造成威脅，經濟部水利署副署長曹華平今天在雲林縣長張麗善陪同下，到平和滯洪池檢視防汛整備，降低淹水風險。

今年初完工的平和滯洪池面積為9.6公頃，滯洪量約51萬立方公尺，約425個標準游泳池儲水量，工程效益可減少約182公頃淹水面積，可分流湳仔集水區的水，將水排入虎尾溪，減少下游虎尾市區水量，降低洪災。

曹華平今天到平和滯洪池視察，並聽取雲林縣政府水利單位的簡報。

曹華平接受媒體聯訪時指出，依據中央氣象局的預估，8月2日至4日的熱帶擾動，恐會對台灣造成威脅，水利署昨天與各地河川局召開視訊會議，也希望各縣市做好整備，尤其雲林縣為防汛重點地區，更需嚴防災害。

張麗善表示，縣府將持續密切注意後續颱風生成狀況，適時成立應變小組及通知轄內公所加強整備，以即時因應來降低災情，並事先預布移動式抽水機於易淹水低窪地區，及時迅速發揮救災功能，同時預先將滯洪池放至低水位，增加滯洪容量。

雲林縣府水利處已加強水閘門、抽水站等機組整備，並於汛期前檢視各河川排水，針對河道淤積瓶頸段辦理清疏。

雲林縣政府對於境內沿海低漥地區的滯洪池水位降低操作及移動式抽水機預布等相關事項作檢視盤點，對於此次可能帶來強降雨做好準備，以降低淹水風險。