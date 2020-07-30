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台南永康大學工讀生用心規畫 5社區老少幸福活動登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供
台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供

台南市永康區公所今天發表「夕陽映染青苗 幸福照映永康」專案活動，結合復國、西灣、新樹、塩洲及烏竹5個社區，找來在地放暑假工讀大學生規畫，讓社區老幼一起閱讀、料理、捏塑黏土遊戲、律動，持續辦到8月底，希望「經由肢體接觸引導，把銀髮與幼孩的心串聯起來，讓社區老幼得到歸屬感」。

中興大學金融管理學院大三學生杜威承說，他是看到勞工局徵求暑期工讀機會，自信有參與社團的經驗可勝任，畢竟所學與工讀內容不相關，還好有不同校系的同學合作規畫，發現社區老人家與小朋友其實比想像中還好相處，也學到很多以前不知道的社會現況，體驗校園沒有的人際互動，希望明年還有機會再參與社區工讀。

4位大專工讀生專責執行規畫內容，暑假期間帶動社區依照特色及需求，每一社區設計兩到4次課程並規畫課程內容；共有復國社區「老少律動」、西灣社區「老少在地民謠」、新樹社區「健康創意料理」、塩洲社區「性別平等話劇、防疫新生活之乾洗手乳製作」及烏竹社區「大手小手捏塑黏土」，讓參與此課程活老少朋友們從中得到成就感及歸屬感。

永康區公所表示，所有課程結束後將在永康東橋里活動中心成果展演，發表活動成果，也讓社區參與志工互為學習觀摩，「實現台南市秉持以家庭為本原則，妥善照顧獨居老人、兒少、長者等弱勢理念，屆時歡迎大家來參與」。

區長張睿民表示，永康區是南市人口最多的區，為落實弱勢優先照顧的施政理念與價值，本次活動區公所與社區協力扶老攜幼服務，增強福利輸送網絡，工讀生的細心規畫及設計，並至社區做第一線互動接觸，在地統一企業社會福利慈善事業基金會、台灣比菲多醱酵公司及佛教慈濟慈善基金會等共同參與活動，全面照顧區內弱勢族群，達到社區發展活躍，社區長者、稚童及弱勢族群感受不同層面的關懷與溫暖。

相關資訊及活動內容花絮在永康區公所官網及Facebook粉絲專頁「夕陽映染青苗 幸福照映永康」，歡迎民眾參觀。

台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供
台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供
台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供
台南永康大學工讀生用心規畫，5社區老少幸福活動登場。圖／永康區公所提供

創意料理 獨居老人

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