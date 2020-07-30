嘉義市失業率全台最低 勞動力參與率15年來新高

行政院主計總處發布今年上半年失業率3.85%，嘉義市3.7%為縣市排名第1低，與新竹縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣並列，不過因新冠肺炎，企業經濟受影響，嘉義市仍較去年上半年平均失業率增加0.1％，市府希望透過優勢的人才、教育、醫療、交通等條件，吸引更多人來就業。

嘉義市主計處表示，嘉義市今年上半年就業人數為13萬4千人，失業人數為5千人，勞動力人口13萬9千人，非勞動力人口9萬人，勞動力參與率從103年為56.6%增加至109年上半年為60.6%，為15年最高。

主計處指出，勞動力參與指的是會想出來找工作的民眾，比率會增加，除了市府持續開發就業市場，讓嘉義市子弟回流，也可能是受疫情影響，原本不願意求職的民眾，擔憂身上現金或存款快速下降，願意重回就業市場，加上嘉市服務業多、門檻低，民眾求職意願高。

樂意皇家酒店副總經理曾錦堂說，許多員工在疫情期間排班減少很多，但隨著疫情趨緩，訂房率破9成，員工雖然重回崗位，但飯店繁忙，房務、櫃檯仍然不夠，一開放應徵，數十名民眾來求職，餐廳也恢復熱鬧場景，西餐廳光是這月營業額就破50萬，感覺經濟慢慢復甦，相信就業市場會越來越好。

市府指出，近年來嘉義市致力打造「全齡共享、世代宜居」的新都心，磁吸南彰化到北台南，車程30分鐘，涵蓋直徑100公里，服務超過200萬的人口，創造更多就業機會。