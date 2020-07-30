中市議員張彥彤全家鉛中毒 父親前議長張宏年住院中

台中市議員張彥彤今天中午在臉書貼文，「經過約一個月治療、診斷出我們全家鉛中毒，我個人部分鉛中毒加上多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院的我還非常虛弱…。」記者致電張彥彤確認，他表示，此案已請衛生局協助調查，原因待查；父親前議長張宏年與母親和姐姐，也檢測出鉛中毒，3人仍住院中。

張彥彤表示，他約1個多月前莫名腸胃痛、想吐，半夜睡不著，肝指數飆升，6月底開始更不舒服，吃不下，也無法排便，肚子硬痛，7月8日急診住院一直找不到原因，院方細菌培養，並無異樣，才從血液裡發現有重金屬，正常鉛指數應10以下，他鉛指數高達88，趕緊請全家都住院驗血。

張彥彤表示，父親張宏年也有鉛中毒狀況，驗血鉛指數也高，「他一直說四肢無力，兩腳站不穩，終於找出原因。」

「女生生小孩疼痛指數若10，我覺得我痛到9…」張彥彤表示，鉛中毒過程非常痛苦，睡不著、吃不下，醫生一開始找不出原因也著急，驗血才找出主因是「鉛中毒」，雙親、姐姐抽血也驗出同樣狀況，目前已把全家食用物品、保養品、接觸物品都送衛生局化驗。

張彥彤在臉書表示，「昨天一早出院，經過約1個月治療、診斷出我們全家鉛中毒，我個人部分鉛中毒加上多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院的我還非常虛弱，但是我不能閒著，許多工作和民眾服務案件等待我處理、慈善會還需要募款而我的父母也因為鉛中毒入院了⋯。」