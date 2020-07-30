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雲林46位油畫家西螺聯合展覽 「以畫作傾訴心事」
「畫家的筆觸，如刻畫內心感受，形成一幅別緻風景」雲林縣油畫協會精選46位畫家畫作，於古色古香的西螺延平老街文化館展出聯合畫展至8月22日，今天甫開展即吸引許多同好駐足賞畫。「靜下心來賞畫，讓忙碌的步伐與心，獲得片刻寧靜」縣長張麗善也親自前往賞畫，並與畫家們交流生活美學觀察心得。
「在一筆一畫之中，一深一淺的色調之中，觀賞者可品味畫家藏於其中的細節」雲林縣油畫協會理事長黃培村說，觀賞者從視覺上可感受到畫家的孤獨與寂寞，有如在傾訴著個人「心事」欲說還休。
雲林縣油畫協會於108年成立，一年多來首度正式對外展出，黃培村說，畫家們主要為雲林人，以鍾愛油畫創作為契機，大家有共同愛好作畫的信念，才會有今天的雲林縣油畫協會。
「賞畫也是一種享受！」縣長張麗善也融入畫作中的情境分享「心靈彷彿被洗滌」，畫家們除能彼此交流、切磋畫藝外，也能透過聯展提高創作人才能見度，將油畫藝術推廣至社區及家庭，實踐「生活藝術化、藝術生活化」，藉此帶動民眾對本土鄉情的情誼。
堪稱雲林縣一代藝術大師的陳誠老師今天也一同與會聯展，他說「畫畫要有空間感」，他在展覽中感受到畫家細膩的心思，將畫作的空間感，透過不同強弱的色調，畫出層次分明又極具情感的作品，讓人欣賞一幅幅畫作時充滿驚喜。
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