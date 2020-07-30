台南六甲推出6款古廟風情明信片 最古老佛寺陳永華興建

台南市六甲區公所為行銷地方特色物景，推廣觀光及寺廟優質化，推出古廟風情明信片，明信片融合藝文和宗教特色，由公所員工手寫刻劃，繪畫典雅細緻，六甲區長陳啓榮親自落款詩句，讓宗教信仰穿插藝文巧思，藉由藝術的渲染力，推廣寺廟優質化，民眾除了可以收藏或贈送明信片外，進一步探索觀光六甲。

公所這次共推出赤山龍湖巖、龍潭寺、恆安宮、保安宮、龍凰寺、七甲龍湖代天府等六款古廟風情明信片，赤山龍湖巖相傳是鄭成功參軍陳永華興建，他駐兵屯田晚上聽到鐘聲，認為是寶地就在此興建龍湖巖，供奉觀音佛祖，在現今烏山頭水庫旁，另恆安宮媽祖廟也有300多年歷史，龍潭寺和龍凰寺是佛寺，保安宮供奉三太子，七甲龍湖代天府主祀五府千歲。

六甲區長陳啓榮表示，六甲區歷史源遠流長，早在明鄭時期就有先民來此分營屯田，由於當時環境背景，多瘴癘且荒蕪，來台屯殖危險且艱辛，醫療資源又短少，當時民眾因此寄託宗教信仰，爾後隨著信仰的傳承，如今寺廟林立，多間寺廟歷史發展甚至互有關聯，文化特色獨樹一幟。