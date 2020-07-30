長年推動台灣文化主體意識 黃崑虎獲台南文化獎

總統府資政黃崑虎長年致力於推動台灣文化主體意識，促進台灣和國際城市交流，獲選為第九屆台南文化獎得主，台南市長黃偉哲預定11月頒獎表揚。

台南市政府文化局今天宣布黃崑虎是第九屆台南文化獎得主，將獲得獎金新台幣30萬元、得獎評立定書和獎座。

人稱「崑虎仙」的黃崑虎，1932年生於台南市後壁區，1950年台灣大學法律系畢業後返鄉投入農牧經營，先後創辦八田與一文化藝術基金會及台灣之友會等，現為總統府資政，和前總統李登輝私交甚篤，2013年獲頒台灣大學傑出校友社會貢獻獎。

文化局指出，黃崑虎自民國57年台灣實施國民義務教育後，就設立獎學金資助後壁貧困學子，他位於台南後壁的黃家古厝，現已成為文化場域，1998年舉辦首屆古厝音樂會，22年從未間斷，已是每年中秋節前後南台灣最重要的露天音樂盛會。

黃崑虎不只透過中秋古厝音樂會開闊市民及國人藝文欣賞的視野，也向全國展現文化台南豐富包容的形貌。黃崑虎並協助太太成立新韻合唱團，傳播台灣歌謠之美、發揚台灣文化精神。

文化局表示，黃崑虎積極參與社會改革，從台灣戒嚴至民主時代的進程，每個階段都有他參與的身影，一路陪伴台灣民主漸次茁壯；他領導台灣之友會致力於提升國人的國家認同，深化主體文化意識，積極促進台灣和世界交流。

文化局認定黃崑虎潛心經營企業的同時，不忘傳承，以知識分子及文化人身分持續進行社會參與，在黨國噤聲民主的時代，精神更顯可貴，且積極形塑台南文化形影，在國際盡心扢揚台灣文化光彩，榮獲台南文化獎實至名歸。