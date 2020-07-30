台南偏鄉小校跨校課程合作 109學年度推動

台南市政府教育局今天宣布，台南市109學年度將推動偏鄉小校跨校課程合作，規劃鄰近2校現有師資與資源，讓學生共同上課，不只提升同儕學習人數，也刺激學習發展及品質。

台南市政府教育局長鄭新輝今天指出，市府教育局經過1年研議，整合偏遠國中小119所學校的教育資源，透過2校1組進行跨校整合及創新，共享資源，達到相加相乘的效果。

教育局預定109學年度開始執行偏鄉小校的跨校課程合作，初步是尋求5組學校合作，跨校合作條件是距離車程10分鐘內的鄰校，小校人數在100人以下。

兩校可透過溝通排出相同課表，讓其中1校學生移動到另1校的同一間教室一起上課，如此1位老師依進度上課，另1位老師就能在同一課堂中對跟不上學習的學生進行差異化補救教學，將照顧學生及教育品質做到最大化。

鄭新輝表示，台南市小校1年經費約新台幣1800萬元，人事費超過9成；教育局將對學生數少的2校補助交通費，以利跨校移動，也可聘請具有體健、藝術與人文專長的專任教師或外師，藉由行政整合及創新轉型課程設計，讓校園空間有更多規劃，甚至結合社區使用。

台南市長黃偉哲說，偏遠區域學校學生數少、師資員額有限，學校規模也小，衍生出學生互動機會、學習動機、學習表現相對不足的現象，他期待跨校合作有創新的具體作為，有效提升學校教學品質。