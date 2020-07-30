嚴防8月初恐有強降雨 雲縣整備防汛措施因應

今年截至7月30日止都還沒有颱風生成，有可能創下歷史上首個7月沒有颱風的紀錄。日前中央氣象局預估，8月2日至4日將有熱帶氣壓擾動，台灣須嚴防豪雨或大雨侵襲。對此水利署副署長曹華平今天特別至雲林虎尾平和滯洪池勘查防汛事前準備工作，縣長張麗善也呼籲民眾盡快清理堆積物及住家周邊溝渠，預防大雨來襲成災。

由於6、7月沒有颱風及豪雨，本該進入颱風季的7月也完全沒有颱風，有可能創下史上紀錄，曹華平表示，氣象局預估8月2日至4日的熱帶氣壓擾動恐會對台灣造成威脅，因此水利署昨天與各縣市召開視訊防汛會議，籲請大家及早布建防汛措施，尤其雲林縣為防汛重點地區，更需嚴防災害。

縣水利處長許宏博指出，位在虎尾東側上游的平和滯洪池今年初完工，儲水量約51萬立方公尺，約425個標準游泳池儲水量，雨水降下時可即時截掉上游原要留到市區的水，紓解市區淹水壓力。

張麗善表示，縣府近日加強水閘門、抽水站等機組整備，並檢視各河川排水，針對河道淤積瓶頸段加強清疏，也將持續關注颱風生成狀況，適時成立應變小組及通知轄內公所加強整備，以利即時因應降低災情。

許宏博說，雲林縣大型移動式抽水機有243部，中小型移動式抽水機有86部，日前水利處已陸續布建於易淹水低窪地區，包括沿海鄉鎮及尾、大埤、土庫、元長等重點地區，同時預先將滯洪池放至低水位，增加蓄積容量。

熱帶氣壓帶來的瞬間強降雨預估8/3影響雲林縣，縣府水利防災準備工作已逐步布建完成，許宏博提醒沿海養殖區漁民，在下雨後水質許可下，勿急於第一時間排水，若搶快會導致排洪不及，造成像五月豪雨養殖護岸潰堤的情形。