振興券來嘉義縣 嘉義同鄉會返鄉大採購

嘉義同鄉會聯合總會長李坤河日前率領全台各地嘉義同鄉會幹部、鄉親近80人返鄉，以行動支持嘉義縣政府推動的「振興三倍券來去嘉義縣」活動，在縣長翁章梁的大力推薦下，人人手上大包小包，副總會長林岳本更一口氣訂購100瓶梅酒，直呼3000元振興券不夠用，已消費近3萬元！

李坤河表示，看見翁章梁努力且有創意經營縣政，特別召集鄉親一同返鄉，日前在嘉義縣參訪梅山鄉農會及老楊方塊酥觀光工廠，成員對此次活動給予高度肯定，聽縣長介紹後，什麼都想打包帶回家，期望藉由活動擦亮嘉義縣觀光與農業各方面金字招牌，以消費振興經濟，讓市場再次恢復生機。

翁章梁表示，嘉義縣觀光資源豐富，地理位置得天獨厚，農特產品優質，「嘉義優鮮」為18鄉鎮市農特產品和最道地的好滋味，各式食品應有盡有，農會、網路和商家都買得到，歡迎居住在其他縣市的嘉義鄉親趕緊回嘉消費。