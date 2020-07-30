快訊

未吃完蔥油餅放桌上 知名補習班要國小童「跪著出教室」

「台大哲學系事件」王曉波77歲辭世 海峽評論將辦追思會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新化經典小鎮懷舊之旅 徵集虎頭埤風景區老照片

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
虎頭埤風景區。圖／台南市觀光旅遊局提供
虎頭埤風景區。圖／台南市觀光旅遊局提供

今年入圍交通部觀光局2020台灣經典小鎮的新化區將舉辦系列經典小鎮行銷活動，台南市觀光旅遊局特別徵集「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片，藉此讓台灣第一水庫的美永續留存。

觀旅局長郭貞慧表示，台灣經典小鎮行銷帶著大家沿著南168線，走訪大目降文化園區、台灣第一座水庫虎頭埤、新化林場、大坑休閒農場等著名觀光景點，從老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，細細品嘗新化區經典小鎮之美。

觀旅局指出，南瀛八景之首的虎頭埤創建於清道光20年間，1927年時列入台灣八景十二勝之一，兩年後虎頭埤公園開園，當時是全台占地面積最大的公園，1954年時更由當時台南縣文獻委員會選定「虎埤泛月」為南瀛八大美景之首，也贏得了「小日月潭」的美譽。

郭貞慧說，「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，希望讓一張張的老照片獲得典藏、分享與再利用，讓更多人看見這經典小鎮的昔日風光，也讓許多相片中醞藏的老故事分享、傳頌。即日起至9月15日，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費。

虎頭埤 水庫

延伸閱讀

炎炎夏日消暑 台南235家冰店攻略地圖輕鬆找

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

台南準備好了！「蟋帥君」北上行銷小鎮之旅「抽房子」

相關新聞

中市議員張彥彤全家鉛中毒 父親前議長張宏年住院中

台中市議員張彥彤今天中午在臉書貼文，「經過約一個月治療、診斷出我們全家鉛中毒，我個人部分鉛中毒加上多重器官發炎，一度準備...

嘉義市失業率全台最低 勞動力參與率15年來新高

行政院主計總處發布今年上半年失業率3.85%，嘉義市3.7%為縣市排名第1低，與新竹縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣並列，不過...

雲林46位油畫家西螺聯合展覽 「以畫作傾訴心事」

「畫家的筆觸，如刻畫內心感受，形成一幅別緻風景」雲林縣油畫協會精選46位畫家畫作，於古色古香的西螺延平老街文化館展出聯合...

台南六甲推出6款古廟風情明信片 最古老佛寺陳永華興建

台南市六甲區公所為行銷地方特色物景，推廣觀光及寺廟優質化，推出古廟風情明信片，明信片融合藝文和宗教特色，由公所員工手寫刻...

嚴防8月初恐有強降雨 雲縣整備防汛措施因應

今年截至7月30日止都還沒有颱風生成，有可能創下歷史上首個7月沒有颱風的紀錄。日前中央氣象局預估，8月2日至4日將有熱帶...

新化經典小鎮懷舊之旅 徵集虎頭埤風景區老照片

今年入圍交通部觀光局2020台灣經典小鎮的新化區將舉辦系列經典小鎮行銷活動，台南市觀光旅遊局特別徵集「遇見台灣第一水庫古...

裝備管理進入「嗶」時代 南市消防人員領用更便利

台南市消防局替代役男羅晧倫，協助消防局設計裝備管理電腦系統，今天示範操作利用掃描條碼執行倉庫裝備器材進出管理，增進消防人...

疫情解封肉不解封！嘉縣府創意推出腹愁者步道聯盟」

新冠肺炎疫情趨緩，因疫情期間民眾多數宅在家，一不注意就「吃胖」，疫情解封，腰間肉、大腿肉也同樣解封，嘉義縣政府結合脊梁山...

大林鎮幸福巴士2條路線8月4日上路 隨招隨停

嘉義縣政府為服務大林鎮民，原每周三提供定點接駁服務的「健康趴趴走老人照顧服務專車」，8月4日起改為每周二至周六提供「幸福...

台南科大曾羽慈獲全國技能競賽花藝金牌 返校分享喜悅

台南應用科大生活服務產業系大一生曾羽慈，參加第16屆全國身心障礙者技能競賽及第10屆國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，克...

嘉縣府建設處員工流動率大 新處長就職期勉不要怕苦

嘉義縣長翁章梁小內閣重要主管、建設處長林聰利，調升交通部公路總局副局長，今天走馬上任，遺缺由公車處長郭良江接任，翁章梁上...

台南市警二分局長樂派出所搬家 展開半年耐震補強工程

台南市民請注意，市警二分局長樂派出所暫時搬家至中西區民生路二段271號海安派出所旁，進行結構補強整修工程半年，加強建物防...

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。