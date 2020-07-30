新化經典小鎮懷舊之旅 徵集虎頭埤風景區老照片

今年入圍交通部觀光局2020台灣經典小鎮的新化區將舉辦系列經典小鎮行銷活動，台南市觀光旅遊局特別徵集「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片，藉此讓台灣第一水庫的美永續留存。

觀旅局長郭貞慧表示，台灣經典小鎮行銷帶著大家沿著南168線，走訪大目降文化園區、台灣第一座水庫虎頭埤、新化林場、大坑休閒農場等著名觀光景點，從老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，細細品嘗新化區經典小鎮之美。

觀旅局指出，南瀛八景之首的虎頭埤創建於清道光20年間，1927年時列入台灣八景十二勝之一，兩年後虎頭埤公園開園，當時是全台占地面積最大的公園，1954年時更由當時台南縣文獻委員會選定「虎埤泛月」為南瀛八大美景之首，也贏得了「小日月潭」的美譽。

郭貞慧說，「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，希望讓一張張的老照片獲得典藏、分享與再利用，讓更多人看見這經典小鎮的昔日風光，也讓許多相片中醞藏的老故事分享、傳頌。即日起至9月15日，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費。