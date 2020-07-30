疫情解封肉不解封！嘉縣府創意推出腹愁者步道聯盟」

新冠肺炎疫情趨緩，因疫情期間民眾多數宅在家，一不注意就「吃胖」，疫情解封，腰間肉、大腿肉也同樣解封，嘉義縣政府結合脊梁山脈旅遊年與台18線阿里山公路觀光軸線，以打擊肉肉、創造六塊肌為精神口號，推出「腹愁者步道聯盟」，行銷阿里山沿線迷糊步道、石棹步道群、奮起湖步道及大凍山步道，提供遊客出遊選擇。

今年是2020脊梁山脈旅遊年，縣府為推廣熱門登山步道，結合觀光軸線概念推出「腹愁者步道聯盟」，以「腹愁指數」來區分步道難易度。

縣長翁章梁說，步道觀光以阿里山公路做旅遊軸線的推廣，依照步道難易度來區分，有腹愁指數1顆星的「迷糊步道」，又稱米洋溪步道，全長1.2公里，屬於入門款步道；進階版的是腹愁指數2顆星的「石棹步道群」及「奮起湖步道」，沿途可欣賞茶園、杉林、雲霧等美景。

想挑戰腳力與體力的遊客可走台灣小百岳之一的「大凍山步道」，腹愁指數3顆星，全長7.1公里，除了竹林與杉林雙重森林浴，還有360度展望的觀景平台可眺望群峰、日出、雲海跟晚霞。

文化觀光局長許有仁表示，除台18線步道，將持續推廣嘉166線竹崎鄉獨立山、梅山太興岩、瑞里青年嶺、竹坑溪步道及瑞奮古道等步道，以及嘉162甲梅山太平周邊登山路線，讓遊客從更多面向體驗軸線觀光旅遊，藉脊梁山脈旅遊年推廣「新生活運動」起步走，鼓勵國人戶外運動、促進觀光，身心健康。