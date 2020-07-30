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大林鎮幸福巴士2條路線8月4日上路 隨招隨停

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府為服務大林鎮民，原每周三提供定點接駁服務的「健康趴趴走老人照顧服務專車」，8月4日起改為每周二至周六提供「幸福巴士」，隨招隨停，擴大服務範圍。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府為服務大林鎮民，原每周三提供定點接駁服務的「健康趴趴走老人照顧服務專車」，8月4日起改為每周二至周六提供「幸福巴士」，隨招隨停，擴大服務範圍。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣政府為服務大林鎮民，原每周三提供定點接駁服務的「健康趴趴走老人照顧服務專車」，8月4日起改為每周二至周六提供「幸福巴士」，隨招隨停，擴大服務範圍，方便民眾搭幸福巴士到大林市區購物、就學、就醫或洽公、找親友等便捷公共運輸服務。

大林鎮除原專車服務路線保留，擴大幸福巴士服務範圍及時間，規畫兩條路線，第一條「幸福大林1路」，服務台1線以西，明華里、明和里、西結里、排路里、湖北里及三村里等里民；第二條「幸福大林2路」，服務台1線以東，中林里、中坑里、大美里、過溪里、內林里、溝背里、三角里等里民。

縣府及大林鎮公所促成兩條幸福巴士路線，爭取公路總局補助營運費2百餘萬元及站牌設置費8萬4000餘元，合計208萬餘元，鎮公所招標，由嘉義客運承攬幸福巴士營運路線。

「幸福大林1路」路線從大林轉運站發車，沿途停靠老人會館、永壽宮、上林、中坑、大美里辦公處、過溪、林子頭、內林里、溝背、三角里順天宮、大林國小、慈濟醫院並回到大林轉運站。

「幸福大林2路」路線也從大林轉運站發車，沿途停靠老人會館、三村里辦公處、湖北里辦公處、排子路、西結里辦公處、菜園元帥府、國道大林站、甘蔗崙、明華里辦公處、大林國小、慈濟醫院。

建設處說，2條路線都是每周二至周六行駛，每天4班次，順時針及逆時針方向各2班次，8月4日起營運，除固定站牌，還可隨招隨停，去年起陸續完成大埔、阿里山、番路、朴子及東石等5鄉鎮市幸福巴士服務。

大林鎮幸福巴士2路路線圖。圖／嘉義縣府提供
大林鎮幸福巴士2路路線圖。圖／嘉義縣府提供
大林鎮幸福巴士1路路線圖。圖／嘉義縣府提供
大林鎮幸福巴士1路路線圖。圖／嘉義縣府提供

巴士 嘉義 慈濟

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