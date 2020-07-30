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嘉縣府建設處員工流動率大 新處長就職期勉不要怕苦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣新任建設處長就職佈達結束，調升公路總局副局長的卸任處長林聰利(自左至右)、縣長翁章梁、秘書長羅木興、新任建設處長郭良江，手牽手團結打拚。記者魯永明／攝影
嘉義縣新任建設處長就職佈達結束，調升公路總局副局長的卸任處長林聰利(自左至右)、縣長翁章梁、秘書長羅木興、新任建設處長郭良江，手牽手團結打拚。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁小內閣重要主管、建設處長林聰利，調升交通部公路總局副局長，今天走馬上任，遺缺由公車處長郭良江接任，翁章梁上午主持佈達典禮，指示做好重要道路、橋梁、路平，以及生活圈、馬稠後工業區周邊聯外道路，「我會隨時抽問路況」。

郭良江說，離開建設處4年，重返建設處，接替昔日長官林聰利壓力大，看到員工大多是新面孔，員工流動率大，他有感而發引用香港富商李嘉誠的話說，「人不可能苦一輩子，但會苦一陣子，然而有些人卻為了逃避苦一陣子，結果苦一輩子」。

他期勉在場員工不要怕苦，吃得了苦就能千錘百鍊，他會遵照縣長工作指示。林聰利感恩縣長成全「放人」，讓他到公路總局，今後會配合縣長相關公路建設需求，協助促成，他說，縣府團隊愈來愈好，成功是團隊努力，不是靠個人。

翁章梁說，林聰利在家鄉服務公職35年，沒有人比他對道路還熟悉，他跑行程看到路況差，馬上拿手機問林，林都能立即回覆，他表示，林聰利個性擇善固執，郭良江較圓融，希望林高升公路總局，能繼續協助完成處長任內未完成的建設工作。　

新任建設處長郭良江、嘉大土木與水資源工程學系碩士，曾任交通局技士、課長、技正、副局長，105年代理竹崎鄉長，108年10月調任公車處長。

嘉義縣長翁章梁(左)上午主持新任建設處長郭良江(右)就職佈達典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(左)上午主持新任建設處長郭良江(右)就職佈達典禮。記者魯永明／攝影

翁章梁 公車

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