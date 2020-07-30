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全國第一班！台南楠西養蜂3班全國首獲蜂蜜履歷產銷班

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局長謝耀清（左二）與楠西蜂蜜產銷班第三班班長蔡勝峰（右二）及班員們座談。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（左二）與楠西蜂蜜產銷班第三班班長蔡勝峰（右二）及班員們座談。圖／農業局提供

農委會今年首推蜂蜜生產履歷，一個蜂農取得就很不容易，整個產銷班都取得產銷履歷更是困難，台南市楠西區養蜂產銷班第3班達成「超級任務」，是全國首獲蜂蜜履歷的產銷班，班長蔡勝峰說，過程是困難重重，但班員都很年輕，都有一鼓拚勁，希望為台灣蜂蜜打開另一條不一樣的道路。

台南市農業局表示，取得產銷履歷的蜂農都要完成養蜂事實登錄作業，並循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經過驗證機構嚴謹稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性。消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段都可查詢。

農業局長謝耀清拜訪該班，肯定楠西區養蜂產銷班第3班在班長蔡勝峰努力領導下，該班班員莊朝強、胡駿筌、邱品嘉、羅元澤、田宗益、王川華在今年蜂蜜評鑑分別獲得特等獎5人及頭等獎1人，特等獎7人該班班員就有5人，實屬不易，其中莊朝強更是拔得頭籌拿下冠軍，班長蔡勝峰在今年全國蜂蜜評鑑中也獲得特等獎，另也有班員蔡武勝也在全國評鑑拿下特等獎，班員們的努力又積極爭取產銷履歷，實在難得。

楠西區養蜂產銷班第3班班長蔡勝峰原本經營餐廳，10多年前因餐廳火警燒掉幾百萬元的財產，加上父母年事大健康出狀況，毅然返鄉回到楠西經營養蜂事業，從草創期的一無所知到一路跌跌撞撞，他感謝一路上有貴人相助，號召年輕蜂農組成產銷班後，大家如兄弟般的感情，在事業上相扶持，也互相鼓勵參加評鑑。

蔡勝峰說，帶領班員一路努力是看到產業不能再靠盤商，不能一直和進口蜂蜜或調和蜜低價競爭，要用品質打出另一片天，不斷參加評鑑是希望讓消費者知道，台灣蜂農在產業上的努力，更多認識台灣蜂蜜的品質及獨特風味，同時希望台南市政府協助，把優質蜂蜜也能成為台南知名伴手禮。

台南市農業局長謝耀清（左二）與楠西區農會總幹事郭富文一起到楠西蜂蜜產銷班第三班，為取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班鼓勵。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（左二）與楠西區農會總幹事郭富文一起到楠西蜂蜜產銷班第三班，為取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班鼓勵。圖／農業局提供
台南楠西蜂蜜產銷班第三班取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班。圖／農業局提供
台南楠西蜂蜜產銷班第三班取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（左）與楠西蜂蜜產銷班第三班班長蔡勝峰，鼓勵該班取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班鼓勵。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（左）與楠西蜂蜜產銷班第三班班長蔡勝峰，鼓勵該班取得全國唯一蜂蜜生產履歷產銷班鼓勵。圖／農業局提供

蜂蜜 履歷

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