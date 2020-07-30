小鐵人齊聚雲林體驗三棲 玩遍陸海空探索自我

「小鐵人三棲營隊」今年暑假首度在環球科技大學登場。來自北、中、南共32位中高年級小學生，27日齊聚雲林展開四天三夜的探索生活，環球科技大學觀光與生態旅遊系主任陳泰安笑說，「這是考驗孩子體力與生活應變的營隊」，不僅要騎單車，還有溯溪、攀樹等戶外探索項目，讓鮮少有如此生活經驗的小朋友，過個不一樣的暑假。

環球科技大學觀光與生態旅遊系今年首次和台灣樂活自行車協會合辦兩梯次「樂活小鐵人夏令營」，活動一開放報名即受到熱烈迴響。陳泰安表示，當今的小朋友較少有機會從生活中自我探索，小鐵人營隊是特別以「騎向戶外、深入地方」，帶領小朋友深度認識雲林。

包括由樂活自行車協會5位教練帶領的單車教育，及環球科大觀光與生態旅遊系，出動系上9位老師指導溯溪體驗、夜觀生態、攀樹體驗、探索互動教育等專業課程，讓小朋友興奮直呼「激發了挑戰自我的決心！」

陳泰安表示，營隊特色屬迷你版的「三棲」活動，陸上騎單車、水上玩溯溪、空中攀上樹，及自然生態體驗與觀察等綜合活動，讓小朋友一次體驗多樣的探索課程，「技巧雖然生疏，但小朋友的挑戰意志超乎想像！」

為了讓環科大學生擁有實戰經驗，此次觀光與生態旅遊系也出動5名隊輔，全天候帶領小朋友。陳泰安說，「旅遊業也是服務業」，讓學生從「做中學」練習如何帶團，引領各種年齡層遊客深度旅遊，是學校課程培育中重要的一環。