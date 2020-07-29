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遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

聯合報 / 記者魯永明卜敏正／嘉義縣即時報導
晚間有輛遊覽車悄悄駛抵嘉義縣某一處旅館，車上一批乘客由防護人員及員警護送入住，旅館外搭防護帳篷，引起附近民眾疑慮。圖／讀者提供
晚間有輛遊覽車悄悄駛抵嘉義縣某一處旅館，車上一批乘客由防護人員及員警護送入住，旅館外搭防護帳篷，引起附近民眾疑慮。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情因移工及境外抵台外籍人士一再傳出確診，再度引起國人關切，晚間有輛遊覽車，悄悄駛抵嘉義縣某鄉鎮市一處停業旅館，車上一批乘客 由防護人員及員警護送入住，旅館外搭防護帳篷，引起附近民眾疑慮，嘉義縣是西部無確診案例的淨土，擔心疫情感染，拍照錄影投訴。

衛生局代理局長趙紋華說，民眾不必擔心，這處是中央流行疫情指揮中心的防疫旅館，並非有疑似隔離個案，晚間21名從桃園機場下機抵台外籍人士，直接搭防疫遊覽車，由防疫人員直接護送入住檢疫14天，全程監控保護，不會趴趴走。

中央流行疫情指揮中心宣布，3月19日開始所有從外國入境者都需進行「居家檢疫」14天，居家檢疫者在家若無獨立生活空間，因而需要找旅館居家檢疫。

民眾說，晚間來了一輛遊覽車，員警還有防疫人員都全身穿著防護衣戴著面罩，將遊覽車的人員護送入住，遊覽車的人下車後，防疫人員穿防護依上車消毒。

民眾指出，約1個月前就看到該棟旅館改建，當時還以為旅館可能因為疫情結束了重新裝潢營業，但是後來發現旅館外居然搭起了帳篷，好像醫院外面的防疫帳篷，才開始擔心是不是要當防疫旅館，沒想到晚間10點，真的看到遊覽車載來了許多穿防護衣的人下車，還有員警到場，真的很擔心是不是疫情又升溫了？

疫情 遊覽車 居家檢疫

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