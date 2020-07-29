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南市府攜全聯 推尚新鮮虱目魚

聯合報 / 記者謝進盛／台南報導
台南市政府攜手全聯福利中心月底鋪貨，台南市長黃偉哲（右）推薦台南新鮮的虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市政府攜手全聯福利中心月底鋪貨，台南市長黃偉哲（右）推薦台南新鮮的虱目魚。記者謝進盛／攝影

產地直送尚新鮮！台南市政府與全聯福利中心攜手合作，在全台逾千家全聯門市推出台南產地直送-「虱目魚季」，本月31日起開跑，預計可創造1500萬元業績，未來更希望打開中東穆斯林虱目魚市場。市長黃偉哲掛保證說，「尚青新鮮現撈的就在這啦！」

黃偉哲在立委賴惠員、農業局長謝耀清等人陪同，昨上午來到學甲中州一處虱目魚塭，與全聯副董事長謝健南換上青蛙裝與養殖漁民一起下水圍網捕收虱目魚，看到活跳跳頭好壯壯的虱目魚、蝦。

黃偉哲表示，台南市虱目魚盛產期為每年8至11月，養殖面積約4700公頃，年產量約2萬8000公噸，產值達23.46億，皆為全國第一，產量及產值占50％，期望將台南優質虱目魚與全民共享，讓消費者選購當季尚青的漁產。

黃偉哲說，市府現今以中東穆斯林地區為主，積極拓展虱目魚外銷，期盼得到穆斯林認證，將虱目魚行銷至近8億人口穆斯林市場，拓展新藍海。

台南市府及全聯吉祥物魚頭君、福利熊昨也入鏡，營造雙贏氣勢；黃偉哲指出，去年台南市政府與全聯福利中心合作推出台南物產展，創下農漁商品達4000萬業績收入。

黃偉哲 穆斯林

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