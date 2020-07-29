新冠肺炎影響 2020台灣國際蘭展確定停辦

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎影響延辦，台南市政府農業局今天表示，考量國際疫情蔓延，及距離明年3月台灣國際蘭展舉辦時間過近，農業局決定今年停辦。

2020台灣國際蘭展原訂3月7日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區登場，為期10天，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台南市長黃偉哲2月28日宣布延辦，市府改以「遍地開花」方式，將會場內的蘭花分散到台南各大景點展出。

面對台南市議會議長郭信良今天建議配合今年國慶焰火在台南及台南縣市合併10週年，希望串連舉辦小而美的精緻蘭展，台南市政府農業局回應說，2020台灣國際蘭展今年停辦。

農業局指出，農業局爭取續辦2020台灣國際蘭展，6月向農糧署爭取經費，但農糧署考量蘭展活動除國內蘭展外，還包含蘭花國際研討會、全球產業論壇及商務洽談等，目前因國際疫情蔓延，外賓及國際業者可能無法來台，何況和明年3月「2021台灣國際蘭展」舉辦時間過近，也會降低國人或外賓參與意願。

農業局表示，因農糧署無法支持續辦，農業局已和社團法人台灣蘭花產銷發展協會取得共識，決定今年不辦，且積極籌辦「2021台灣國際蘭展」。