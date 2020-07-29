聯手振興國旅！雲林縣、花蓮縣推出「縣民限定」優惠

「東西縣市雙合體」雲林縣今天宣布與花蓮縣聯手出擊，將於8月份推出雙縣「縣民限定」互惠旅遊方案，振興國旅。縣長張麗善表示，花蓮遊客8月至劍湖山世界或知名景點即享優惠價，另外雲林鄉親前往花蓮旅遊可享遠雄海洋公園590元門票優惠，及新光兆豐休閒農場250元鄉親價。

張麗善說，花蓮縣民於劍湖山世界主題樂園享門票599元優惠價，陪同未滿19歲者入園即享500元優惠價；7月1日至10月31日期間入住雲林縣合法旅宿，或7月15日至10月31日期間使用振興三倍券，累積消費滿2000元並於11月1日前至活動網站登錄相關資訊，即可參加「遊雲林抽汽車送農場」抽大獎或好禮。

花蓮縣也推出「旅行社獎勵計畫」，即日起至11月15日合法旅行社帶團到花蓮住宿一晚，即可獲得3萬至7萬元獎勵金；6月20日至11月15日止入住花蓮合法旅宿業住宿，即可上活動網站登錄「玩花蓮、抽豐田」參加抽汽車活動；「來花蓮逛商圈、吃夜市，每月抽電視」於7月15日至12月31日期間在東大門及商圈使用「振興三倍券」，單筆消費額滿200元即可兌換抽獎券，有機會抽中50吋電視。

暑假唯一親子卡通電影「北海小英雄」7月31日即將在全台電影院上映，今天於劍湖山渡假大飯店舉辦公益首映會，縣長張麗善偕文化觀光處長陳璧君一同出席，陪伴信義育幼院、雲林家扶中心一百多位小朋友搶先一睹小威、琪琪、維京老大及眾海盜們華麗的海上冒險旅程。