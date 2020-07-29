快訊

雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯手振興國旅！雲林縣、花蓮縣推出「縣民限定」優惠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣與花蓮縣聯手於8月份推出雙縣「縣民限定」互惠旅遊方案，花蓮遊客至劍湖山世界或知名景點即享優惠價，雲林鄉親前往花蓮旅遊可享遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場優惠價。圖／劍湖山世界提供
雲林縣與花蓮縣聯手於8月份推出雙縣「縣民限定」互惠旅遊方案，花蓮遊客至劍湖山世界或知名景點即享優惠價，雲林鄉親前往花蓮旅遊可享遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場優惠價。圖／劍湖山世界提供

「東西縣市雙合體」雲林縣今天宣布與花蓮縣聯手出擊，將於8月份推出雙縣「縣民限定」互惠旅遊方案，振興國旅。縣長張麗善表示，花蓮遊客8月至劍湖山世界或知名景點即享優惠價，另外雲林鄉親前往花蓮旅遊可享遠雄海洋公園590元門票優惠，及新光兆豐休閒農場250元鄉親價。

張麗善說，花蓮縣民於劍湖山世界主題樂園享門票599元優惠價，陪同未滿19歲者入園即享500元優惠價；7月1日至10月31日期間入住雲林縣合法旅宿，或7月15日至10月31日期間使用振興三倍券，累積消費滿2000元並於11月1日前至活動網站登錄相關資訊，即可參加「遊雲林抽汽車送農場」抽大獎或好禮。

花蓮縣也推出「旅行社獎勵計畫」，即日起至11月15日合法旅行社帶團到花蓮住宿一晚，即可獲得3萬至7萬元獎勵金；6月20日至11月15日止入住花蓮合法旅宿業住宿，即可上活動網站登錄「玩花蓮、抽豐田」參加抽汽車活動；「來花蓮逛商圈、吃夜市，每月抽電視」於7月15日至12月31日期間在東大門及商圈使用「振興三倍券」，單筆消費額滿200元即可兌換抽獎券，有機會抽中50吋電視。

暑假唯一親子卡通電影「北海小英雄」7月31日即將在全台電影院上映，今天於劍湖山渡假大飯店舉辦公益首映會，縣長張麗善偕文化觀光處長陳璧君一同出席，陪伴信義育幼院、雲林家扶中心一百多位小朋友搶先一睹小威、琪琪、維京老大及眾海盜們華麗的海上冒險旅程。

劍湖山世界表示，園區除是北海小英雄的主題樂園，「小威の海盜村」水樂園更是全國唯一的世界級水上設施；劍湖山渡假大飯店也擁有國內唯一「小威親子主題房」，提供遊客全新的育樂體驗。

雲林縣長張麗善親自走訪劍湖山世界小威の海盜村水樂園及劍湖山渡假大飯店小威親子主題房參觀。圖／劍湖山世界提供
雲林縣長張麗善親自走訪劍湖山世界小威の海盜村水樂園及劍湖山渡假大飯店小威親子主題房參觀。圖／劍湖山世界提供
雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君今天陪信義育幼院、雲林家扶中心一百多位小朋友搶先觀賞北海小英雄電影首映。圖／劍湖山世界提供
雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君今天陪信義育幼院、雲林家扶中心一百多位小朋友搶先觀賞北海小英雄電影首映。圖／劍湖山世界提供
雲林縣長張麗善（左1）、文觀處長陳璧君（右2）、劍湖山世界董事長尤義賢（左2）、總經理王瑞堂（右1）一同出席北海小英雄電影公益首映會。圖／劍湖山世界提供
雲林縣長張麗善（左1）、文觀處長陳璧君（右2）、劍湖山世界董事長尤義賢（左2）、總經理王瑞堂（右1）一同出席北海小英雄電影公益首映會。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 張麗善 旅行社

延伸閱讀

雲林縣首創電子計畫書系統 造福2千多個社福團體

六輕火災報告 雲縣府：2個月內出爐

口湖牽水狀 古俗科儀莊嚴

韓國瑜的下一步怎麼走？ 張麗善：聚餐沒聊政治話題

相關新聞

聯手振興國旅！雲林縣、花蓮縣推出「縣民限定」優惠

「東西縣市雙合體」雲林縣今天宣布與花蓮縣聯手出擊，將於8月份推出雙縣「縣民限定」互惠旅遊方案，振興國旅。縣長張麗善表示，...

嘉縣有客家人口卻不能用客庄券 議員陳柏麟望放寬限制

客庄券今天公告中獎名單，嘉義縣雖有少數客家族群，在地業者及相關單位卻無法申請使用客庄券，嘉義縣民政處表示，客委會規定鄉鎮...

最萌畫面！幼童穿上警察制服騎哈雷小機車

嘉義市警察局今辦「萌警5+1、猛警愛嘉義」親子體驗營，5到7歲幼童穿上警察藏青色制服，騎著哈雷電動小機車，警方在市警局一...

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

台南市區今天下午2時多開始降起大雨，市區小東地下道以及大同路地下道因嚴重積水，員警趕及封閉現場，沒有人車受困，其中小東地...

法國藍帶主廚張文豪入主雲林酒店 邀饕客深度品嚐美食

後疫情時代，國內觀光產業漸漸復甦，雲林三好國際酒店穗玥百匯餐廳趁勝追擊，網羅資歷豐富的知名飯店主廚張文豪，將於8月2日起...

嘉義市住宿加碼3千萬快用完！業者盼第二波加碼快來

中央安心旅遊補助政策7月上路，嘉義市是雲嘉南唯一加碼住宿補助的縣市，共籌編3千萬經費，每人500元，不過團體旅遊補助已快...

「客嘉文化好童趣」 中埔鄉長李碧菁化身魔法仙子

嘉義縣中埔鄉公所今天辦「客嘉文化好童趣」記者會，鄉長李碧菁化身魔法仙子、民政處長楊健人化身魔法師，牽著小朋友一起走到台上...

解決人猴大戰！台南鼓勵申請「電圍網」及獼猴工作犬

為化解山區人猴大戰，政府補助電圍網防治但以往農民興趣缺缺，台南市農業局到南化區公所召開說明會表示，架設電圍網農地面積達0...

學會接受面對才能放下 翁章梁嘉勉總統教育獎學生得主

嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小學生辛宛柔，分別榮獲總統教育獎高中組及國小組得主，縣長翁章梁上午接見嘉勉，分別致贈1...

防溺水！ 台南漁光島水域須經申請才能戲水及游泳

台南市長黃偉哲重視水域安全，近日責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處，召開跨局處水域安全會議，期許做到零事...

台南山上8月玩一夏 免費借電動車遊景點還可抽智慧電車

台南市山上區木瓜節今年度擴大一個月，區公所結合了在地產業特色、山上花園水道博物館，以「食美食、遊水道、嘗鮮果、訪古厝」為...

歡度百年 台南鹽水農會系列活動蓄勢待發

創立百周年，台南市鹽水區農會下月1日起，將安排3場系列活動，日來緊鑼密鼓作業中，屆時邀請鄉親們一起為農會慶祝，再創農會新...

熱門新聞

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。