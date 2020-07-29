嘉縣有客家人口卻不能用客庄券 議員陳柏麟望放寬限制

客庄券今天公告中獎名單，嘉義縣雖有少數客家族群，在地業者及相關單位卻無法申請使用客庄券，嘉義縣民政處表示，客委會規定鄉鎮說客語人口須達3分之1以上才可使用，全台共有70個鄉鎮可用，雖縣府向客委會爭取，客委會卻以其他部會也有振興方案否決。

民進黨籍嘉義縣議員陳柏麟為客家人，他表示，嘉義縣的客家族群從八掌溪、赤蘭溪沿線，到阿里山、大埔鄉等部落全都是客家人，絕對比雲林縣崙背鄉的客家人口多，但客委會中央統計的人數因沒有正確調查、過於馬虎，讓嘉義縣民受到不公平對待，期望客委會放寬限制，讓嘉義縣的客家族群也可享受客庄券福利。

中埔鄉長李碧菁今天化身魔法仙子，宣傳8月1日舉辦的「客嘉文化好童趣」活動，她表示，當聽到中埔不能使用客庄券時也覺得很無奈，但中埔、溪口的客家文化場域主要推廣、傳承客家文化，為鼓勵在地客家民眾做手工物品貼補家用，嘉義縣客家文化會館中販售手工製作的手工皂、客家拼布包，以及稻梗製成的拍打棒，期望可算進客庄券使用範圍。

溪口鄉長孫維聰表示，台灣是移民社會，可能民眾的祖先是客家人，經時代演變已不說客家話，但客委會要求要會說客語，就排擠了福佬族群，在判斷客家族群時可能有爭議，能理解客委會將資源放在較看得到政策結果的場域。

民政處自治事業科長施建章表示，客庄券使用限制較其他優惠券嚴謹，只有全台11個縣市、70個客家文化重點發展區才可使用，目的是照顧客家族群、振興重點產業。