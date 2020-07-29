最萌畫面！幼童穿上警察制服騎哈雷小機車

嘉義市警察局今辦「萌警5+1、猛警愛嘉義」親子體驗營，5到7歲幼童穿上警察藏青色制服，騎著哈雷電動小機車，警方在市警局一樓畫上路口標線，讓幼童騎小機車學習認識交通規則，許多幼童說「我長大以後要當警察」，童言童語讓人直呼「太萌了」。

市長黃敏惠擔任體驗營始業式校長，授予加大版「小萌警胸章」和沉睡大白熊包裝的乖乖給幼童，3梯次事先網路報名程序後，有90名幼童參與，完全免費。

「有警察保護我們真好！」黃敏惠說，儀式開場有保安隊霹靂小組小隊長邱伸州帶隊演練天降神兵及戰技演練，為的就是將壞人繩之以法，保護城市與市民，並讓大家覺得來到嘉義市，就是來到一個安全的城市。體驗營闖關讓孩子走進警局，讓大家重視行車安全、遵守交通規則、共同預防犯罪，也學習自我保護。

現場有一名4歲的幼童「雷小弟」，可愛臉龐吸引眾人目光，連黃敏惠也一同合照，雷父在雲林縣警局斗南分局服務，雷小弟受到爸爸影響，長大後的夢想是當警察，打擊犯罪。

市警局長張樹德表示，除了有「一日交警」體驗騎乘哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗，也規畫「反毒反霸凌」重視校園安全、「兒童自我保護防身術」拒絕兒少性剝削、「安居反詐欺」全民反毒打詐、「霹靂維安」特殊警力打擊犯罪，讓萌警帶著爸爸、媽媽，了解交通安全與預防犯罪的重要性。