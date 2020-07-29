嘉縣府建設處長調升公路總局副局長 遺缺公車處長調任
嘉義縣長翁章梁團隊重要主管、建設處長林聰利，調升交通部公路總局副局長，明天走馬上任，職缺將由公車處長郭良江調任，明天布達交接。
郭良江嘉義大學土木與水資源工程學系碩士，曾任嘉縣府交通局技士、課長、技正、副局長，2016年前縣長張花冠指派他代理竹崎鄉長，之後接公車處長，翁章梁上任郭續任處長，學經歷完整，公車處長遺缺暫由副處長楊志雄代理。
六腳鄉出身的林聰利，服務公職長達35年，前縣長張花冠任內調升他為秘書長，取得12職等簡任公務員資格，他正修工專土木工程學系五專畢業，在職進修跨領域專業，取得中正大學EMBA碩士，到長榮管理學院土地管理研究所、嘉大農藝碩專班進修。
林聰利26歲在阿里山鄉公所當技士，從基層工作一路幹起，不放棄學習，歷經大林地政事務所課員、縣府技士、科員、交通局課長，縣府秘書、交通局副局長及局長、民政處長、地政處長、經發處長、秘書長等不同職務。
他歷經5位縣長，參與重大縣政建設，工作表現受歷任縣長肯定，他2年前自我挑戰，單攻攀登玉山頂，他說，「公職生涯未離鄉，希望退休前給自己挑戰、擴大服務機會」。
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