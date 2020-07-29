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2020老台新藝下月登場 邀雲嘉南鄉親老戲院看戲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2020老台新藝下月登場，邀起雲嘉南鄉親進老戲院看戲。記者謝進盛／攝影
2020老台新藝下月登場，邀起雲嘉南鄉親進老戲院看戲。記者謝進盛／攝影

雲嘉南文化界盛事「老臺新藝」下月2日起登場，串聯雲嘉南5家老戲院，規劃各類型表演藝術活動，邀請民眾走入老戲院，欣賞藝文饗宴。

台南市政府文化局今在鹽水永成戲院與與會雲嘉嘉縣市文化局（處）人員舉行記者會，邀請台南在地的傑出團隊秀琴歌劇團，帶來「范蠡獻西施」武打精彩片段，完整劇目8月16日於永成戲院演出。

為鼓勵民眾跨區看戲，各場演出也搭配集章活動，集滿2場同縣市活動章，可兌換北港在地香脆花生1包；收集3場同縣市或2場跨縣市章，可兌換「2020老臺新藝」X「米樂」聯名限量款爆米花1罐，罐身有府城版畫風插畫家洪福田繪製的可愛人物與戲院，數量有限，換完為止。

今年系列活動從8月2日至9月13日，結合台南永成、今日、雲林大復、振興及嘉義萬國共5間戲院，規劃歌仔戲、掌中劇與台味歌廳秀的演出，更特別規劃播映由國家電影中心修復的懷舊武俠系列電影。

相關場次、時間、地點如下：

台南場次（永成戲院）：

109/8/2(日) 14:30 懷舊武俠電影系列－《俠女》、8/9(日) 14:30 懷舊武俠電影系列－《龍城十日》、8/16(日) 14:30 秀琴歌劇團-《范蠡獻西施》。

台南場次（今日戲院）：

8/22(六) 19:00 面白大丈夫-《職男人生：今日戲院特輯》

嘉義場次（萬國戲院）：

109/8/9(日)15:00 懷舊武俠電影系列－《龍門客棧》、8/16(日)15:00 綜藝傳奇－紀露霞、吳俊宏、謝金晶、8/29(六)15:00 金曲再現－文夏四姊妹&文香、9/12(六)15:00萬國戲院懷舊武俠電影系列－《三鳳震武林》

雲林場次（大復戲院）：

8/22(六)14:30 大復戲院隆興閣掌中劇團－ 五爪金鷹系列~《雙珠情仇記》、9/5(六)14:30 懷舊武俠電影系列－《一代劍王》、9/13(日)14:30 懷舊武俠電影系列－《三劍王》

雲林場次（振興戲院）：

8/15(六)14:30 鳳舞奇觀布袋戲團－《游龍記》

2020老台新藝下月登場，邀起雲嘉南鄉親進老戲院看戲，圖為台南秀琴歌劇團范蠡獻西施」武打精彩片段。記者謝進盛／攝影
2020老台新藝下月登場，邀起雲嘉南鄉親進老戲院看戲，圖為台南秀琴歌劇團范蠡獻西施」武打精彩片段。記者謝進盛／攝影

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