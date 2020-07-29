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法國藍帶主廚張文豪入主雲林酒店 邀饕客深度品嚐美食
後疫情時代，國內觀光產業漸漸復甦，雲林三好國際酒店穗玥百匯餐廳趁勝追擊，網羅資歷豐富的知名飯店主廚張文豪，將於8月2日起推出「Semi Buffet」。張文豪說，他特別設計12道葷、素食主餐，也另外為兒童及5歲以下幼兒設計專屬餐點，相當適合民眾呼朋引伴聚餐享美食。
獲得法國藍帶主廚、亞洲最佳廚師五星金讚獎的張文豪，同時也是世界廚師聯合會西餐國際評審。他說，翼板牛排、上蓋豬肋眼、戰斧豬排、沙朗牛排及頂級日本和牛等主餐，除是特選高級食材，佐料也選用法式黑胡椒醬、義式香料紅醬、爪哇燒烤醬，讓餐點呈現另一番滋味，再搭配在地季節蔬菜玉米筍、青花菜、番茄等，饕客可從中品嚐極具異國風情與在地滋味的料理。
「為美食放下所有執著」，餐飲經歷豐富的張文豪表示，他還想翻轉傳統的飲食習慣，計畫推動「說菜」飲食文化，讓民眾邊享用餐點，邊聆聽主廚訴說食材故事，彷彿走一趟飲食之旅，透過「深度品嚐」讓美食留在記憶裡。
三好國際酒店表示，Semi Buffet除推出優惠價格讓民眾攜家帶眷享用物超所值的餐點外，也響應雲林縣政府「券留雲林」活動，消費滿1200元可現抵200元，消費越多折抵越多；於餐廳消費累積超過2000元，還可在「遊雲林抽汽車送農場」活動官網登錄參加抽獎，有機會將最大獎汽車開回家。
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