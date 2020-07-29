雲林縣首創電子計畫書系統 造福2千多個社福團體
「社會福利也能智慧化搞定」雲林縣社會處將個人社福觸角延伸至團體服務，首創「社區、社團活動電子計畫書系統」今天正式啟用，縣長張麗善表示，以往社福團體辦活動都得撰寫企畫書呈送到相關單位，一份計畫也非一次就能OK，往來之餘效率也不高，因此縣府特別建置該系統，並編納常見的活動計畫範本，讓需要者使用電腦或手機，即可依需求進行編修，撰擬出適性化的活動計畫書。
張麗善表示，「智慧城市」是雲林縣積極推動的主要縣政，縣府從105年至108年度起，逐年完成在地行動服務實施計畫及福利服務行動躍升計畫，將個人社會福利資訊化；除了個人社福服務，社區、社團活動電子計畫書系統」首度跨足團體社福服務，造福435個社區發展協會、1562個人民團體及370個合作社，讓團體藉該系統，強化撰寫計畫的技能。
張麗善親自為民眾解說，該系統除有撰寫、存檔、列印等功能，系統還會自動計算經費概算，更有記錄功能可讓民眾開啟往年歷史範本參閱，依需求編修各類活動計畫書，無論自辦活動者，或透過補助單位申請者皆可運用。
張麗善說，計畫書是執行活動的關鍵資料，期便利的系統上線後能發揮最大效益，提升效率，也鼓勵民眾多加參與社會及公民事務，未來縣府擬再擴充線上核銷等功能，完成社團運作智慧申辦的服務。
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