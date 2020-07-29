嘉義市住宿加碼3千萬快用完！業者盼第二波加碼快來

中央安心旅遊補助政策7月上路，嘉義市是雲嘉南唯一加碼住宿補助的縣市，共籌編3千萬經費，每人500元，不過團體旅遊補助已快用罄，自由行部分也用75%，業者向市議員陳情希望能再加碼，衝高國旅市場，市府觀光新聞處回應，經費快速用罄顯示政策帶動觀光熱潮，不過第二波加碼需要籌編經費，預算仍要經議會同意，會再研議。

每人憑身分證登錄安心旅遊補助網頁，來嘉義市住宿可用中央和地方補助共折抵1500元，許多飯店因此再推出0元專案，讓平均住宿率破8成，到了假日甚至一房難求。

市議員陳家平說，樂見嘉義市帶來熱潮，不過也有旅宿業者反映，因市府經費快用罄，希望能再加碼，讓觀光人潮持續不斷，日前也向市長黃敏惠反映，希望市府能聽見大家需求，盡速籌編經費，相信大多數議員都會支持。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，許多客人預訂8月房間時，都會詢問嘉義市自行加碼的政策，但因經費快用罄，都不敢跟客人保證，尤其現在光是自由行旅客，全市每天就用掉100萬元補助，希望市府繼續加碼，「暑假結束前再衝一波」。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，中央的安心旅遊專案部分，嘉義市已突破第一階段4千萬額度的85%，達到第2波補助款申請門款，嘉義市自行加碼3千萬的部分，預估可補助自由行旅客、團體旅遊各3萬人次，團體旅客快用罄，自由行大約可用到8月中旬。