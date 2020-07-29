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「客嘉文化好童趣」 中埔鄉長李碧菁化身魔法仙子

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎鄉長李碧菁（左二）今天化身魔法仙子，宣布「客嘉文化好童趣」活動將於8月1日下午舉行。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣竹崎鄉長李碧菁（左二）今天化身魔法仙子，宣布「客嘉文化好童趣」活動將於8月1日下午舉行。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣中埔鄉公所今天辦「客嘉文化好童趣」記者會，鄉長李碧菁化身魔法仙子、民政處長楊健人化身魔法師，牽著小朋友一起走到台上，宣傳將於8月1日下午2點至8點在嘉義縣客家文化會館舉行的活動，當天將辦國小畢業生挑擔成長禮、闖關及抽獎活動，歡迎民眾參與。

李碧菁說，國小畢業生挑擔成長禮邀請20名學生，從頂六國小走到嘉義縣客家文化會館，現場設置4個關卡，學生通過後，由關主贈送文昌筆、書本、樂器等，代表源源不絕的學習力、開闊寬廣的知識與明辨是非的能力，在過程中學生的竹籃會越來越重，期許學生保有客家人硬頸精神，不怕辛苦繼續向前走。

嘉義縣客家文化協會理事長凃慧蘭表示，「客嘉文化好童趣」活動當天舉辦童趣闖關、摸彩、小丑魔術秀、泡泡秀，並邀請蘋果劇團演出歌舞劇「章魚怪盜與龍王法杖」，活動全程免費，摸彩獎項有50吋液晶電視、氣炸鍋、微電腦微波爐等，活動精彩，歡迎民眾到中埔體驗客家文化。

李碧菁表示，中埔鄉客家族群約5000人，為嘉義縣客家人最多的鄉鎮，近幾年公所致力於推廣、傳承客家文化，感謝客家委員會給予極大肯定，今年提供100多萬元經費供公所舉辦活動，當天也將舉辦日前客語朗讀比賽的頒獎典禮，鼓勵參賽學生。

嘉義縣民政處長楊健人化身魔法師，牽著小朋友上台。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民政處長楊健人化身魔法師，牽著小朋友上台。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中埔鄉長李碧菁（左四）、民政處長楊健人（左三）、嘉義縣客家文化協會理事長凃慧蘭（左五）等人今天上午啟動「客嘉文化好童趣」活動。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中埔鄉長李碧菁（左四）、民政處長楊健人（左三）、嘉義縣客家文化協會理事長凃慧蘭（左五）等人今天上午啟動「客嘉文化好童趣」活動。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣「客嘉文化好童趣」活動將於8月1日下午，在嘉義縣客家文化會館舉行。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣「客嘉文化好童趣」活動將於8月1日下午，在嘉義縣客家文化會館舉行。記者陳玫伶／攝影

嘉義 客家文化 法師

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