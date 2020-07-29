解決人猴大戰！台南鼓勵申請「電圍網」及獼猴工作犬
為化解山區人猴大戰，政府補助電圍網防治但以往農民興趣缺缺，台南市農業局到南化區公所召開說明會表示，架設電圍網農地面積達0.2公頃以上且為合法使用，即可提出申請，每一案由中央政府補助3萬元、地方政府補助1.5萬元與農民負擔1.5萬元，往年農民嫌設施太貴，農業局爭取到電牧器可以鄰田共用節省經費，今年已有5件申請案，鼓勵農民踴躍提出申請。
另外農業局也鼓勵申請工作犬，動保處專業人員訓練的「獼猴工作犬」，南化有果農申請5隻工作犬協助守護芒果園，效果不錯，動保處說，工作犬認養108年已有865頭， 109年至今已有407頭，農民可以多加申請，還有「客制化」服務，依農民需求訓練。
農業局長謝耀清表示，野生動物與人類的利益衝突隨著人口增加與土地擴張、保育觀念提昇與動物數量增加等綜合因素下，使得日漸嚴重且複雜，藉由「野生動物危害農業防治」宣導，落實保育觀念，呼籲農民以更友善且適法的方式來防治，達成收益與保育的平衡。政府鑒於協助農民降低農損，穩定收成與增加收益等前提，提供目前友善且有效的策略是架設電圍網防治。
森保科長楊錦樹指出，以往農民覺得要負擔4分之3，若果園面積大，仍是一筆沈重的負擔，爭取電牧器鄰田可以共用後，一個電牧器可接線20公里，就可以幫農民省下費用，今年已有5件申請案，希望農民踴躍申請，只要到區公所登記，就有合作的廠商前往評估及協助設置。
除了野生動物危害利用電圍網防治外，也可向臺南市動保處申請獼猴工作犬，藉由「毛小孩職訓及就業輔導中心」的訓練及搭配狗兒靈敏與機動的天性，協助農民守護農園。南化有果農申請5隻工作犬，巡守5分地的芒果園效果不錯。
但提醒農民，工作犬白天上班晚上也要集中休息，把工作和休息分開，一直綁在果園會讓獼猴了解工作犬的作息，甚至犬猴還會變成朋友，動保處會教導工作犬執勤注意事項，運用多元的方式達到降低農損的效果，共同兼顧穩定產能與動物保育，營造雙贏結果。
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