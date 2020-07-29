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學會接受面對才能放下 翁章梁嘉勉總統教育獎學生得主
嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小學生辛宛柔，分別榮獲總統教育獎高中組及國小組得主，縣長翁章梁上午接見嘉勉，分別致贈1500圖書禮券；辛宛柔體貼縣長辛勞特地送上補品。
林佑弦參加比賽因素，由阿姨代表接受縣長勉勵，陪同的校長蘇淵源表示，林佑弦是繼大姊林佩貞、二姊林姿綺、大哥林玄斌後，第4位獲頒總統教育獎，就讀太保國中練角力，高中取得角力國手資格，將比賽獎金及打零工收入，拿來貼補家用。
去年林佑弦看到哥哥獲得總統教育獎表揚，也讓他朝這個目標努力，如今美夢成真他也很高興，蘇淵源說，林佑弦為考量家中負擔，雖已有保送體育大學資格，但決定畢業後讀軍校；目前已通過軍校體檢與智力測驗。
和順國小辛宛柔自小先天免疫力缺陷，手腳關節變形扭曲，出生不到3個月就診斷出罹患川崎氏症，爾後因病症嚴重進出醫院檢查，確診罹患幼兒型類風濕性關節炎；視力也在幼稚園時期開始嚴重退化，五年級便雙眼全盲。
面對身體接二連三的打擊，從未放棄對生命的渴望。在家人、老師及同學關懷協助下，她開始學習點字、盲人電腦、培養基本生活能力。在文學方面，辛宛柔也喜歡寫作並且到處投稿，是學校認證的小作家。
「接受、面對，放下」，翁章梁說，得到總統教育獎對他們非常重要，激勵他們信心，肯定他們努力，期許他們學會接受才能面對、放下，他們改變生命困境毅力，值得學習。
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