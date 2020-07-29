防溺水！ 台南漁光島水域須經申請才能戲水及游泳

台南市長黃偉哲重視水域安全，近日責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處，召開跨局處水域安全會議，期許做到零事故發生。其中漁光島水域，須經申請才能戲水及游泳。

南市教育局表示，市府在3月時即召開跨局處水域安全會議，除了確認各水域主管機關及局處分工機制，強化各水域安全防護設備及巡邏機制外，也透過學校及各區公所加強民眾水域安全知能宣導。這次再召開水域安全會議，確認3月份到現在各項有關水域安全的宣導及設施、設備、巡邏、救援等措施整備及執行情形；並要求再加強各水域安全的教育宣導、巡檢及緊急救護等全面性防護措施，期許做到零事故發生。

教育局表示，今年市府也針對容易發生溺水意外的水域做熱點分析，並對歷年民眾最容易發生溺水意外的漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域加強教育宣導及巡邏等工作；其中漁光島海域目前為台灣港務公司高雄港務分公司管理，依據商港法規定，目前除了因訓練目的且事先經過申請核准的團體可在水域從事活動外，禁止民眾從事戲水及游泳活動，未來港務公司也將派員加強巡邏，如發現民眾進入該水域戲水將進行勸離，必要時不排除進行行政裁罰。

體育處表示，市府長期培養學生水域安全知識及游泳自救能力，並透過水域自救觀摩及宣導系列活動加強民眾水域安全知識。另外為了讓民眾能夠在合格安全的水域環境下戲水，在7月初即完成全市41間民營游泳池及17間學校游泳池的安全查核，鼓勵能夠多多前往；另也在暑假期間補助27所學校舉辦游泳育樂營，以提升學生自游及自救的技能。