聽新聞
test
0:00 / 0:00

防溺水！ 台南漁光島水域須經申請才能戲水及游泳

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市防溺水，加強水域安全宣導。圖／南市教育局提供
台南市防溺水，加強水域安全宣導。圖／南市教育局提供

台南市長黃偉哲重視水域安全，近日責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處，召開跨局處水域安全會議，期許做到零事故發生。其中漁光島水域，須經申請才能戲水及游泳。

南市教育局表示，市府在3月時即召開跨局處水域安全會議，除了確認各水域主管機關及局處分工機制，強化各水域安全防護設備及巡邏機制外，也透過學校及各區公所加強民眾水域安全知能宣導。這次再召開水域安全會議，確認3月份到現在各項有關水域安全的宣導及設施、設備、巡邏、救援等措施整備及執行情形；並要求再加強各水域安全的教育宣導、巡檢及緊急救護等全面性防護措施，期許做到零事故發生。

教育局表示，今年市府也針對容易發生溺水意外的水域做熱點分析，並對歷年民眾最容易發生溺水意外的漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域加強教育宣導及巡邏等工作；其中漁光島海域目前為台灣港務公司高雄港務分公司管理，依據商港法規定，目前除了因訓練目的且事先經過申請核准的團體可在水域從事活動外，禁止民眾從事戲水及游泳活動，未來港務公司也將派員加強巡邏，如發現民眾進入該水域戲水將進行勸離，必要時不排除進行行政裁罰。

體育處表示，市府長期培養學生水域安全知識及游泳自救能力，並透過水域自救觀摩及宣導系列活動加強民眾水域安全知識。另外為了讓民眾能夠在合格安全的水域環境下戲水，在7月初即完成全市41間民營游泳池及17間學校游泳池的安全查核，鼓勵能夠多多前往；另也在暑假期間補助27所學校舉辦游泳育樂營，以提升學生自游及自救的技能。

事故 溺水 教育局

延伸閱讀

台南安平漁光島海域禁入 違者恐遭裁罰

女星上節目分享戲水照 驚見大S露點萌樣

暑期溺斃意外增 戲水防溺5訣竅，讓你夏日消暑不擔心！

國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

相關新聞

學會接受面對才能放下 翁章梁嘉勉總統教育獎學生得主

嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小學生辛宛柔，分別榮獲總統教育獎高中組及國小組得主，縣長翁章梁上午接見嘉勉，分別致贈1...

防溺水！ 台南漁光島水域須經申請才能戲水及游泳

台南市長黃偉哲重視水域安全，近日責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處，召開跨局處水域安全會議，期許做到零事...

台南山上8月玩一夏 免費借電動車遊景點還可抽智慧電車

台南市山上區木瓜節今年度擴大一個月，區公所結合了在地產業特色、山上花園水道博物館，以「食美食、遊水道、嘗鮮果、訪古厝」為...

歡度百年 台南鹽水農會系列活動蓄勢待發

創立百周年，台南市鹽水區農會下月1日起，將安排3場系列活動，日來緊鑼密鼓作業中，屆時邀請鄉親們一起為農會慶祝，再創農會新...

影／拚尚青虱目魚 台南市府攜手全聯門市月底鋪貨

產地直送尚新鮮！台南市政府與全聯福利中心攜手合作，在全台逾千家全聯門市推出台南產地直送-「虱目魚季」，本月31日起開跑，...

認識嘉義神怪DNA 中正教授推神怪地圖

嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵研究嘉義地區歷史故事長達30多年，日前再與妖怪文作家何敬堯共同深入的調查、討論，推出嘉義...

治水防災11縣市建置智慧防汛網 嘉義縣防汛網率先啟用

水利署鑑於氣候變遷暴雨致災經常發生，為及時掌握水情治水防災，與中華電信合作，補助11縣市建置智慧防汛網，民眾透過手機下載...

嘉義市即日起恢復「破袋稽查」 未落實分類最高罰6千

受新冠肺炎影響，嘉義市府環保局從3月起暫停「破袋稽查」，避免第一線人員接觸有染疫可能的汙染垃圾，不過還好回收量僅下降1到...

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

西拉雅國家風景區台南官田遊客中心將在8月3日啟用，占地廣達11.2公頃，採用覆土式建築搭配地形高低差，巧妙的將遊客中心及...

嘉縣酪梨評鑑 首次參賽就奪冠

嘉義縣為台灣酪梨大產區之一，其中竹崎鄉占60%以上，嘉義縣竹崎鄉農會昨天舉辦酪梨果品評鑑，首次參賽就獲得冠軍的陳永昌表示...

六輕火災報告 雲縣府：2個月內出爐

雲林縣議會昨天舉行第19屆第9次臨時會，縣議員王又民質詢縣府提出的六輕火災報告為何不完整？且內容竟然是來自六輕提報的資料...

台南新進國小青菜吃光光 剩食少4成

台南市教育局為讓學生吃得健康、規律運動，平安健康長大，自108學年度率先推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，昨天發...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

台74線明晚封路8小時 用路人改道資訊看這邊

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。