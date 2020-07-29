台南虱目魚產季 黃偉哲魚塭捕收衝銷量

中央社 / 台南29日電

台南市政府推廣當季盛產虱目魚，與知名連鎖超市合作推出產地直送虱目魚季，台南市長黃偉哲今天到學甲區的魚塭圍網捕收進行宣傳。他說，除了內銷，將努力拓展外銷中東的通路。

黃偉哲表示，台南的虱目魚養殖面積、產量及產值都約為全國的50%；換句話說，大家所吃的虱目魚，每2尾就有1尾是由台南養殖。台南虱目魚多於沿海地區以鹹水低密度放養，魚肉鮮甜美味，肉質遠優淡水集約養殖虱目魚。

他說，台南虱目魚透過冷鏈系統這樣科技、科學的處理方式後，經由最好的通路到達消費者手裡，可確保吃出健康、吃出美味，更重要的是對拓展外銷有幫助。目前外銷以中東穆斯林地區為主，希望繼續在這個有近8億人口的市場中努力，得到有效的拓展。

黃偉哲說，有些消費者雖知道虱目魚很好吃，但是不會料理。如果能有已處理好的虱目魚產品，消費者只要微波、加熱一下就可以上桌的話，虱目魚的銷售將會更好。

台南市農業局指出，今年與連鎖超市業者合作推出的台南產地直送虱目魚季，將於31日起至8月27日進行，預計可創造新台幣1500萬元業績。

黃偉哲 中東

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