台南安平漁光島海域禁入 違者恐遭裁罰

中央社 / 台南29日電

夏日炎炎，台南市安平海域常吸引遊客從事海上活動，尤其是今年國慶焰火所在的漁光島更富盛名，台南市政府體育處今天表示，若民眾進入漁光島海域，不排除裁罰。

台南市政府體育處今天發布新聞稿指出，市府日前召開跨局處水域安全會議，確認水域安全宣導及設施、設備、巡邏、救援等整備執行，要求加強水域全面性的防護。

市府今年同時對容易發生溺水意外的水域進行熱點分析，包括安平漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域加強教育宣導及巡邏等。

體育處人員表示，目前漁光島海域是台灣港務股份有限公司高雄港務分公司管理，依商港法規定，除訓練目的且事先經過申請核准的團體，得以在此海域從事活動外，禁止民眾從事戲水及游泳活動。

未來港務公司將派員加強巡邏漁光島海域，若發現民眾進入漁光島海域戲水，將進行勸離，必要時不排除進行行政裁罰。

體育處呼籲培養學生水域安全知識及游泳自救能力，台南市7月初已完成41間民營游泳池及17間學校游泳池的安全查核，希望民眾多使用。

體育 溺水 國慶

延伸閱讀

國慶焰火 郭信良籲改安平漁港

國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

周末輕旅行／通霄新埔漁村 周邊多元風情

安平水資源回收中心兩工人無生命跡象 遭勒令停工

相關新聞

學會接受面對才能放下 翁章梁嘉勉總統教育獎學生得主

嘉義縣立永慶高中學生林佑弦、和順國小學生辛宛柔，分別榮獲總統教育獎高中組及國小組得主，縣長翁章梁上午接見嘉勉，分別致贈1...

防溺水！ 台南漁光島水域須經申請才能戲水及游泳

台南市長黃偉哲重視水域安全，近日責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處，召開跨局處水域安全會議，期許做到零事...

台南山上8月玩一夏 免費借電動車遊景點還可抽智慧電車

台南市山上區木瓜節今年度擴大一個月，區公所結合了在地產業特色、山上花園水道博物館，以「食美食、遊水道、嘗鮮果、訪古厝」為...

歡度百年 台南鹽水農會系列活動蓄勢待發

創立百周年，台南市鹽水區農會下月1日起，將安排3場系列活動，日來緊鑼密鼓作業中，屆時邀請鄉親們一起為農會慶祝，再創農會新...

影／拚尚青虱目魚 台南市府攜手全聯門市月底鋪貨

產地直送尚新鮮！台南市政府與全聯福利中心攜手合作，在全台逾千家全聯門市推出台南產地直送-「虱目魚季」，本月31日起開跑，...

認識嘉義神怪DNA 中正教授推神怪地圖

嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵研究嘉義地區歷史故事長達30多年，日前再與妖怪文作家何敬堯共同深入的調查、討論，推出嘉義...

治水防災11縣市建置智慧防汛網 嘉義縣防汛網率先啟用

水利署鑑於氣候變遷暴雨致災經常發生，為及時掌握水情治水防災，與中華電信合作，補助11縣市建置智慧防汛網，民眾透過手機下載...

嘉義市即日起恢復「破袋稽查」 未落實分類最高罰6千

受新冠肺炎影響，嘉義市府環保局從3月起暫停「破袋稽查」，避免第一線人員接觸有染疫可能的汙染垃圾，不過還好回收量僅下降1到...

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

西拉雅國家風景區台南官田遊客中心將在8月3日啟用，占地廣達11.2公頃，採用覆土式建築搭配地形高低差，巧妙的將遊客中心及...

嘉縣酪梨評鑑 首次參賽就奪冠

嘉義縣為台灣酪梨大產區之一，其中竹崎鄉占60%以上，嘉義縣竹崎鄉農會昨天舉辦酪梨果品評鑑，首次參賽就獲得冠軍的陳永昌表示...

六輕火災報告 雲縣府：2個月內出爐

雲林縣議會昨天舉行第19屆第9次臨時會，縣議員王又民質詢縣府提出的六輕火災報告為何不完整？且內容竟然是來自六輕提報的資料...

台南新進國小青菜吃光光 剩食少4成

台南市教育局為讓學生吃得健康、規律運動，平安健康長大，自108學年度率先推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，昨天發...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

台74線明晚封路8小時 用路人改道資訊看這邊

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。