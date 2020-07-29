台南安平漁光島海域禁入 違者恐遭裁罰

夏日炎炎，台南市安平海域常吸引遊客從事海上活動，尤其是今年國慶焰火所在的漁光島更富盛名，台南市政府體育處今天表示，若民眾進入漁光島海域，不排除裁罰。

台南市政府體育處今天發布新聞稿指出，市府日前召開跨局處水域安全會議，確認水域安全宣導及設施、設備、巡邏、救援等整備執行，要求加強水域全面性的防護。

市府今年同時對容易發生溺水意外的水域進行熱點分析，包括安平漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域加強教育宣導及巡邏等。

體育處人員表示，目前漁光島海域是台灣港務股份有限公司高雄港務分公司管理，依商港法規定，除訓練目的且事先經過申請核准的團體，得以在此海域從事活動外，禁止民眾從事戲水及游泳活動。

未來港務公司將派員加強巡邏漁光島海域，若發現民眾進入漁光島海域戲水，將進行勸離，必要時不排除進行行政裁罰。

體育處呼籲培養學生水域安全知識及游泳自救能力，台南市7月初已完成41間民營游泳池及17間學校游泳池的安全查核，希望民眾多使用。