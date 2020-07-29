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台南山上8月玩一夏 免費借電動車遊景點還可抽智慧電車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影
台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影

台南市山上區木瓜節今年度擴大一個月，區公所結合了在地產業特色、山上花園水道博物館，以「食美食、遊水道、嘗鮮果、訪古厝」為主題，規畫一系列精彩活動，也提供免費租借Be-Bike(共享電動單車)25輛，鼓勵民眾以自行車方式遊山上走透透，8月份期間在指定景點、商店完成集章，還可抽獎，第一特奬市價7萬9800元宏佳騰智慧電車一輛。

台南市長太太劉育菁、民政局長顏振標、山上區長余基吉今天強力推薦，不必到澎湖、墾丁人擠人，就近山上就有好吃好玩，有社區產業、文創體驗，從8月1日起至8月31日止，周周假日規畫了主題活動，力推在地產業特色拚經濟，同時也讓遊客體驗山上多樣旅遊風情。

余基吉表示，活動特地邀請在地青農、山上社區發展協會、玉峯農產生產合作社、蘭科植物園、區農會等聯手合作，打造豐富多元的產業文化活動，活動8月1日（周六）上午9時揭幕，假山上花園水道博物館大型停車場舉辦「山上農夫市集」，由在地青農鮮採現賣山上好果，當日購買水博館門票前100名遊客即加贈50元市集園遊劵，市集消費滿500元(含市集園遊券)，贈送蘭花一盆(市價150元)等，讓大家買好買滿，千萬不可錯過！

另配合推動台灣好行系列-山博行假日公車，遊客可同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館，來山上體驗知性旅行、農村魅力，只要集章還能憑山博線票根於8月29日主場活動時兌換摸彩券

活動內容

1. 集合吧！山上之友會快來山上區：8月1日起至8月31日期間於山上區內指定景點、商店集章、拍照打卡，完成任務者，可於8月29日主場活動時兌換摸彩券，及參加9月份線上抽獎。

2. 山上峯果趣：8月8及9日9點至17點，由山上玉峯農產生產合作社帶領遊客體驗採果樂、水果飲品DIY、生機飲食推廣及植物染（需自費)。

3. 仲夏蘭的饗宴：8月11及16日9點至17點，於蘭科植物園進行蘭展欣賞、蘭花盆栽DIY、享美食(需自費)。

4. 看老厝呷便當、找柑仔店：8月22-23日9點至15點，與山上社區導覽員走訪老厝、體驗在地風情。

5. 主場活動：8月29日登在山上花園水道博物館館區大型車停車場辦理，有摸彩活動、水道階梯登頂、騎趣山上頂呱呱、親子趣味闖關遊戲、特色小吃及農產品市集、創意水果料理展、水果拍賣會、社區導覽等。其中騎趣山上頂呱呱有100名額，免費參加，全程12公里，山上水道博物館、大內天文館再回到山上南科植物園，完程還送龍鳳果汁、油飯及鳳梨蛋糕。

相關活動詳細內容及報名請上山上區公所網頁、臉書粉專。

台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影
台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影
台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影
台南山上區「夏一站」木瓜產業節邀遊客8月份玩一整個月。記者吳淑玲／攝影
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