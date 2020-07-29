歡度百年 台南鹽水農會系列活動蓄勢待發

創立百周年，台南市鹽水區農會下月1日起，將安排3場系列活動，日來緊鑼密鼓作業中，屆時邀請鄉親們一起為農會慶祝，再創農會新風華。

這項名為「2020鹽水意麵香、番茄情」產業活動暨「鹽農百年、風華再現」系列活動，除安排鹽水日曬意麵試吃活動，還有限量社區風味餐盒發放、舞蹈表演、DIY手作、農村童玩趣體驗、街頭藝人表演、家政四健成果展等。

此外，8月8日父親節當天加碼「鹽水農會百年慶祝大會」，安排豬腳麵線試吃活動（上午11點30分開始，限量100份）、牛肉湯試吃活動（中午12點30分開始，限時限量）、我愛爸爸大聲說比賽、父親節限量手作、農特產品展售及公益義賣等。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，近年鹽水區農會積極推動農產品溯源機制（產銷履歷、QRCODE認證等），增加農民與消費者間良性消費保障機制，如廣為人知的「帥哥番茄」，利用鹽水特殊鹽分地土質，醞釀出皮厚且富含纖維的鹽地小番茄，研發出甜中帶酸、回甘好滋味的番茄果乾，市場受好評。

邱子軒說，農會今年上市的新產品「日曬意麵－寬麵」，有別傳統意麵細麵體，為創新波浪狀寬麵麵體，保有傳統手工意麵製麵工法，透過日曬增加麵體飽滿度及Q度，附上油蔥風味拌麵調味包，讓民眾在家也能輕鬆料理、享用美味。

農會說，本次系列活動共辦理三場次，分別在8月1、2、8日，詳細時間、地點如下：

第一場

活動時間：8月1日 09:00-14:00

活動地點：歡雅意麵場（鹽水區歡雅里26號）

第二場

活動時間：8月2日 09:00-14:00

活動地點：坔頭港辦事處（鹽水區坔頭港里199之1號）

第三場

活動時間：8月8日 09:00-14:30