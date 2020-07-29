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影／拚尚青虱目魚 台南市府攜手全聯門市月底鋪貨

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）、立委賴惠員（右二）、農業局長謝耀清（右一）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）、立委賴惠員（右二）、農業局長謝耀清（右一）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影

產地直送尚新鮮！台南市政府與全聯福利中心攜手合作，在全台逾千家全聯門市推出台南產地直送-「虱目魚季」，本月31日起開跑，預計可創造1500萬元業績。

台南市長黃偉哲在立委賴惠員、農業局長謝耀清等人陪同，今上午來到台南學甲中州一處虱目魚塭，一行人與全聯副董事長謝健南換上青蛙裝下池，與養殖漁民圍網捕收虱目魚一起下水，看到活跳跳頭好壯壯的虱目魚、蝦。黃偉哲掛保證說，尚新鮮現撈的就在這啦！未來也能在全聯門市買到。

黃偉哲表示，台南是全國最大養殖產區，台南所生產的虱目魚養殖面積、產量及產值皆為全國第一(佔50％)，每兩尾就有一尾市台南養殖的，期望這次能藉此將台南優質虱目魚與全國民眾共享，增加漁民收入，也能夠讓全國消費者選購當季尚青的漁產。

台南市府及全聯吉祥物魚頭君、福利熊也入鏡，營造雙贏氣勢；黃偉哲指出，去年2019年，台南市政府與全聯福利中心合作推出台南物產展，創下農漁商品達4000萬業績收入。今年全聯主打全民「吃對食」！在對的時節，吃對的食物！目前正值虱目魚肥美之際，台南虱目魚多於沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，魚肉鮮甜美味肉質結實，肉質及味道遠優於它處淡水集約養殖虱目魚。

全聯副董事長謝健南指出，全聯台南「虱目魚季」自7月31日至8月27日，7月31日至8月13日祭出首波生鮮產品優惠活動，全聯近年對於虱目魚採購量年年增加，2017年從100多噸，到今年預估可達400噸。

同時並發展出多樣系列商品，從生產環境到加工空間，全套流程層層把關，今年度更引進貼體包裝並採用濕式熟成技術，讓魚肉更加軟嫩鮮甜，特別推薦無刺虱目魚肚貼體包、虱目魚柳貼體包及虱目魚丸等11款商品，並祭出限定期間優惠，預計活動可帶動虱目魚類別成長4成，希望以實際行動，為台南漁產業貢獻心力。

台南市長黃偉哲（右起）、立委賴惠員、農業局長謝耀清（左二）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右起）、立委賴惠員、農業局長謝耀清（左二）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右）推薦尚青的台南虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右）推薦尚青的台南虱目魚。記者謝進盛／攝影
現撈活跳跳的虱目魚。記者謝進盛／攝影
現撈活跳跳的虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右起）等人 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右起）等人 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）、立委賴惠員（右二）、農業局長謝耀清（右一）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）、立委賴惠員（右二）、農業局長謝耀清（右一）、全聯副董事長謝健南（左一） 下水撈捕虱目魚。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 漁民

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