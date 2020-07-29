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認識嘉義神怪DNA 中正教授推神怪地圖

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供

嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵研究嘉義地區歷史故事長達30多年，日前再與妖怪文作家何敬堯共同深入的調查、討論，推出嘉義神怪地圖，挑出嘉義縣市具特殊性的神怪故事，期望民眾到「嘉」旅行也可認識嘉義的在地歷史、文化故事。

江寶釵表示，嘉義過去是台南府城的必經之路，許多叛變如林爽文、朱一貴等事件都發生在嘉義地區，因此嘉義的宮廟也多，讓鬼怪故事成為這裡的DNA，但嘉義的觀光景點較為破碎，為串連各景點並遊程化，製作神怪地圖帶動地方觀光，吸引喜歡鬼怪故事的民眾朝聖。

江寶釵說，這張地圖可看見嘉義的歷史，舉例來說，王得祿是清治時期官位最高的台籍官員，在歷史中的名聲很好，但地方卻流傳，王得祿位於嘉義縣六腳鄉的墓碑，有墓妖晚上會偷吃農作物、欺負良家婦女等傳言，可證明當時民眾對政府的態度有肯定、不滿兩派，這些故事是常規課程中學不到的。

江寶釵表示，神怪地圖第一版修訂後將編製成手冊，放在網路供民眾下載，並附上中、英、日等不同語言的版本，但其實嘉義還有許多故事沒被寫進地圖，未來將推出神怪地圖2，加入水道頭、獸魂碑、阿里山樹靈塔等故事，也在讀者的意見下，嘗試開辦臉書粉專，讓更多人了解屬於嘉義的在地故事。

嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵團隊到嘉義各地蒐集神怪故事。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵日前與妖怪文學作家何敬堯共同推出嘉義神怪地圖。圖／江寶釵提供
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵日前與妖怪文學作家何敬堯共同推出嘉義神怪地圖。圖／江寶釵提供

嘉義 阿里山 語言

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