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認識嘉義神怪DNA 中正教授推神怪地圖
嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵研究嘉義地區歷史故事長達30多年，日前再與妖怪文作家何敬堯共同深入的調查、討論，推出嘉義神怪地圖，挑出嘉義縣市具特殊性的神怪故事，期望民眾到「嘉」旅行也可認識嘉義的在地歷史、文化故事。
江寶釵表示，嘉義過去是台南府城的必經之路，許多叛變如林爽文、朱一貴等事件都發生在嘉義地區，因此嘉義的宮廟也多，讓鬼怪故事成為這裡的DNA，但嘉義的觀光景點較為破碎，為串連各景點並遊程化，製作神怪地圖帶動地方觀光，吸引喜歡鬼怪故事的民眾朝聖。
江寶釵說，這張地圖可看見嘉義的歷史，舉例來說，王得祿是清治時期官位最高的台籍官員，在歷史中的名聲很好，但地方卻流傳，王得祿位於嘉義縣六腳鄉的墓碑，有墓妖晚上會偷吃農作物、欺負良家婦女等傳言，可證明當時民眾對政府的態度有肯定、不滿兩派，這些故事是常規課程中學不到的。
江寶釵表示，神怪地圖第一版修訂後將編製成手冊，放在網路供民眾下載，並附上中、英、日等不同語言的版本，但其實嘉義還有許多故事沒被寫進地圖，未來將推出神怪地圖2，加入水道頭、獸魂碑、阿里山樹靈塔等故事，也在讀者的意見下，嘗試開辦臉書粉專，讓更多人了解屬於嘉義的在地故事。
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