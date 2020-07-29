認識嘉義神怪DNA 中正教授推神怪地圖

嘉義縣中正大學國藝中心主任江寶釵研究嘉義地區歷史故事長達30多年，日前再與妖怪文作家何敬堯共同深入的調查、討論，推出嘉義神怪地圖，挑出嘉義縣市具特殊性的神怪故事，期望民眾到「嘉」旅行也可認識嘉義的在地歷史、文化故事。

江寶釵表示，嘉義過去是台南府城的必經之路，許多叛變如林爽文、朱一貴等事件都發生在嘉義地區，因此嘉義的宮廟也多，讓鬼怪故事成為這裡的DNA，但嘉義的觀光景點較為破碎，為串連各景點並遊程化，製作神怪地圖帶動地方觀光，吸引喜歡鬼怪故事的民眾朝聖。

江寶釵說，這張地圖可看見嘉義的歷史，舉例來說，王得祿是清治時期官位最高的台籍官員，在歷史中的名聲很好，但地方卻流傳，王得祿位於嘉義縣六腳鄉的墓碑，有墓妖晚上會偷吃農作物、欺負良家婦女等傳言，可證明當時民眾對政府的態度有肯定、不滿兩派，這些故事是常規課程中學不到的。