台南爭取1億前瞻計畫 改善南140道路及大溪橋

台南市政府爭取到中央前瞻計畫經費約1億2900萬元，將進行麻豆大排的大溪橋改善工程及新市區南140線路面改善工程，兩項工程都已完成發包，其中大溪橋預計今年10月進場施工，工期15個月，南140線道路改善則在8月進場施作，今年底前完工。

工務局指出，下營區中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，但該路段跨越麻豆大排的大溪橋，因橋梁跨距不足且梁底過低，不符合此地區河道治理計畫的通水斷面，所以規畫新建雙跨I型鋼梁橋1座長63公尺、寬13公尺。

工務局表示，大溪橋結構體現況尚為良好，上游端的玄武橋已完成改建，下游處的黑橋也將在今年8月完工，屆時大溪橋所處位置將變為一瓶頸段，逢汛期時可能導致宣洩不及而溢流到附近農田及住家，影響居民生命財產安全，所以市府向中央爭取前瞻計畫經費1億1914萬9776元，盼改善此窘境。由於汛期不宜施工，大溪橋改建工程10月開工，到時候會封閉既有橋梁，車輛改道行駛，預計110年12月完工。

另外，南140線是新市區與山上區主要重要產業、工業聯結道路，車流頻繁且大型車輛較多，路面因重車長期輾壓已多處呈現龜裂，甚至有破損狀況，市府爭取867萬600元修繕經費，將改善道路全長1814公尺、寬度9公尺，並改善兩側植栽長度2809公尺。