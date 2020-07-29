治水防災11縣市建置智慧防汛網 嘉義縣防汛網率先啟用

水利署鑑於氣候變遷暴雨致災經常發生，為及時掌握水情治水防災，與中華電信合作，補助11縣市建置智慧防汛網，民眾透過手機下載ＡＰＰ就能一手掌握水情資訊，水利署長賴建信上午到嘉義縣府，參加全國第一個智慧防汛網啟用及成果展示會，他強調，治水除水利工程，軟體也要超前部署。

縣長翁章梁、水利署長賴建信、立委陳明文及蔡易餘、中華電信台灣南區電信分公司嘉義營運處總經理李嘉興等，分別手按大螢幕，啟動嘉義縣智慧防汛網，民眾用手機搜索ＡＰＰ「嘉義縣智慧防汛」下載，即可一手掌握布建縣轄內100處淹水感測器，回傳淹水及移動式抽水機位置等水情資訊；也可下載水利署ＡＰＰ「行動水情」查看。

以往淹水調查靠人力目視，淹水期間有不確定性及風險性，資料蒐集需要時間，無法即時掌握淹水狀況，為快速掌握淹水資訊，縣府向中央爭取2921萬元，與中華電信合作設百組淹水感測器，介接其他單位93組淹水感測器訊號，共193組可即時偵測淹水情形，對災情作緊急處置，上個月六腳鄉、大林鎮暴雨，發揮預警治水功能。

淹水感測器功能利用壓力式感測元件，量測路面積淹水深度，透過物聯網低功耗（NbIot)傳輸方式，安裝淹水熱點，配合現場電桿、號誌桿或路燈進行附掛或在活動中心等場所壁掛，將淹水訊號及時傳送雲端，使用者可透過手機、電腦或平板，掌握積淹水位置及深度，供災時應變期間指揮調度決策使用。