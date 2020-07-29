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嘉義市即日起恢復「破袋稽查」 未落實分類最高罰6千

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府環保局從3月起暫停「破袋稽查」，隨疫情趨緩，即日起恢復。圖／市府提供
嘉義市府環保局從3月起暫停「破袋稽查」，隨疫情趨緩，即日起恢復。圖／市府提供

受新冠肺炎影響，嘉義市府環保局從3月起暫停「破袋稽查」，避免第一線人員接觸有染疫可能的汙染垃圾，不過還好回收量僅下降1到2％，顯示國人環保觀念不錯，但隨疫情趨緩，環保局即日起恢復破袋稽查，提醒民眾要落實分類，否則依廢棄物清理法，最高可處6千元罰鍰。

環保局指出，破袋稽查是環保署重要績效評比，但各縣市環保局當時在疫情延燒時，都反映希望能暫緩，因第一線人員可能在破袋稽查時，接觸到居家隔離、居家檢疫的垃圾，還要戴手套去翻，有很大壓力，因此環保署在疫情期間就暫緩評比。

環保局指出，破袋稽查能第一時間發現一般垃圾內是否有資源回收物，當場會告知未落實回收的民眾，第一次會開勸導單，可讓民眾有所警惕，不過雖然3到7月暫緩破袋稽查，但發現資源回收物只下降1到2％，並沒有下滑太多，分析是國人已深植環保觀念。

環保局表示，垃圾分成「一般垃圾」、「資源回收物」及「廚餘」等3類，一般民眾較為熟悉的資源回收物包含紙類、塑膠類、玻璃類、鐵鋁罐、寶特瓶等回收觀念較為落實，但像乾淨保麗龍、紙餐具、一次性飲料杯蓋、廢照明燈管、廢電池等物質其實也都是資源回收物，仍要加強宣導。

環保局指出，即日恢復破袋稽查，也請民眾用透明垃圾袋以縮短檢查時間，用心回收是資源、隨意亂丟是垃圾，請民眾做好垃圾分類與減量，共同維護環境。

資源回收 疫情 環保署

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