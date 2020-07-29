台南設置溝渠隊打擊魔鬼 不怕樹根、泥塊、板模作祟
清水溝是門大學問，不是只有泥沙、垃圾等淤積物，最棘手的是行道樹盤根錯結，泥塊、板模躺在水溝，阻礙水流等問題；台南市環保局最近設置溝渠隊，並成立清溝障礙專案，沒法子解決就報清溝障礙，若仍處理不了，就報工務局，徹底斷根。
環保局長謝世傑說，有些路樹甚至庭院的樹根系龐大，會鑽進水溝內，進而影響水流，若不去掉就會阻塞泥沙、垃圾造成水流不通，大雨就會積水。而建商在蓋房子時，工人常會把水泥水倒進水溝，水泥一凝固就成泥塊，甚至整個水溝都幾乎塞住，遇到這種狀況，會採破碎方式。也有業者在做側溝時，板模沒拆除，日久了就卡在水溝內，嚴重影響水流。
為此，南市環保局最近成立溝渠隊，由具有土木專長的區隊長邱源隆擔任。謝世傑說，溝渠隊以機械為主，人力為輔，以前各區隊都各做各的，大家少有交流機會，現在成立「清溝障礙」專案，若有無法克服的障礙，就報清溝障礙專案，由溝渠隊來協助處理；如仍無法解決，就提報工務局來協助解決。
台南市環境保護局為精進清溝工作，日前也舉辦清溝示範交流會，請經驗豐富隊員現場實做教學，讓清溝技巧精益求精。環保局表示，今年6月底前已巡查並清理側溝長度1150公里、清理垃圾1151公噸、清淤重量3960公噸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言