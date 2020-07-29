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台南設置溝渠隊打擊魔鬼 不怕樹根、泥塊、板模作祟

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局設溝渠隊，專門處理水溝不通疑難雜症。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局設溝渠隊，專門處理水溝不通疑難雜症。記者鄭惠仁／攝影

清水溝是門大學問，不是只有泥沙、垃圾等淤積物，最棘手的是行道樹盤根錯結，泥塊、板模躺在水溝，阻礙水流等問題；台南市環保局最近設置溝渠隊，並成立清溝障礙專案，沒法子解決就報清溝障礙，若仍處理不了，就報工務局，徹底斷根。

環保局長謝世傑說，有些路樹甚至庭院的樹根系龐大，會鑽進水溝內，進而影響水流，若不去掉就會阻塞泥沙、垃圾造成水流不通，大雨就會積水。而建商在蓋房子時，工人常會把水泥水倒進水溝，水泥一凝固就成泥塊，甚至整個水溝都幾乎塞住，遇到這種狀況，會採破碎方式。也有業者在做側溝時，板模沒拆除，日久了就卡在水溝內，嚴重影響水流。

為此，南市環保局最近成立溝渠隊，由具有土木專長的區隊長邱源隆擔任。謝世傑說，溝渠隊以機械為主，人力為輔，以前各區隊都各做各的，大家少有交流機會，現在成立「清溝障礙」專案，若有無法克服的障礙，就報清溝障礙專案，由溝渠隊來協助處理；如仍無法解決，就提報工務局來協助解決。

台南市環境保護局為精進清溝工作，日前也舉辦清溝示範交流會，請經驗豐富隊員現場實做教學，讓清溝技巧精益求精。環保局表示，今年6月底前已巡查並清理側溝長度1150公里、清理垃圾1151公噸、清淤重量3960公噸。

路樹

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