台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

西拉雅國家風景區台南官田遊客中心將在8月3日啟用，占地廣達11.2公頃，採用覆土式建築搭配地形高低差，巧妙的將遊客中心及行政中心分隔成不同動線。整體建築以西拉雅族傳統聚落加入嘉南平原地形地貌意象設計，顏色上選用西拉雅服飾色彩藍、白、紅、黑為主調，並加入西拉雅國家風景區特有產業顏色芒果黃、稻穗黃等，形塑出屬於官田遊客中心獨特的園區景觀，交通部長林佳龍將前來揭牌。

西拉雅風管處表示，官田遊客中心邀請多次入圍葛萊美獎的設計大師蕭青陽設計操刀，聚集國內優秀人才籌組地景藝術製作團隊，打造獨一而二的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術作品。白色骨架打造出紙鶴構造，自然融入地景之中，希望大家可以乘著微風帶著幸福與愛自由翱翔。

室內展覽推出辦桌開幕秀—百年卡打車收藏，獨具復古風味的特展，以蕭青陽童年回憶與創作能量，引領讀者進入創意世界；四季之美攝影展，與在地耕耘多年的攝影師合作，呈現出西拉雅四季變化與特色活動，在按下快門的瞬間，讓剎那化為永恆，透過穿透力的攝影作品，一覽西拉雅四季美景。

官田遊客中心也有最夯的VR體驗區，包括120度環形劇場、360度立體影片及趣飛車VR遊戲體驗。以轄區內觀光特色為大景，讓遊客進入近景鏡頭之後，畫面像是旅客的第一人稱視角在倘遊西拉雅，以沉浸式旅遊之全新體驗，讓遊客有身歷其境的感覺；