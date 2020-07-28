雲林風電工程船和漁船對峙現場曝光 海巡署重申將加強防範

針對雲林口湖海上風電工程與漁船發生海上對峙事件，今天海上已恢復平靜，能源工程單位發出一份文稿說明工程情況並呼籲漁民理性對話，讓延宕的海上工程儘速完成，漁民恢復正常作業。 海巡署則也表示將會加強防範類似事件發生。

達德能源公司指出，這項海纜潛盾工程，海纜須穿越潮間帶，為將對蚵農及生態影響降至最低，採用潛盾方式將海纜埋於海底；施工雖會產生擾動，但只要經一段時間海底即會趨穩定，請蚵農支持與包容，並呼籲安全第一，理性溝通，讓延宕近月的工程早日完成，恢復正常養蚵作業。

至於補償協商，達德表示，雲林區漁會登記在案的漁船筏1271艘，目前已完成1105艘的漁業補償金登記領取作業，同意比例86.9％。補償金額除以漁業署計算公式為基礎，也透過協商放寬認定，並在兼顧多數漁民公平性前提下爭取更有利的補償，對於部分尚未接受協商的漁民，將會持續溝通。

先前有部分漁民，沒弄清楚工程作業海域仍作業放網，導致漁網損壞，達德表示也已在能源局協調下完成漁網、漁獲損失賠償。

達德表示，為確保海上航行安全，今年4月工程單位已把雲林離岸風場的工程作業範圍、內容等，通報航港局及漁業署發布「礙航公告」，並三度請雲林沿海各安檢所協助公告，加強對漁民宣導和通報，提醒海上作業船隻，航經附近須留意或預防可能發生的工安危險，希望工程在安全、平和狀態下早日完成。

海巡署第13海巡隊也指出，離岸風電為國家重要能源政策，雲林離岸風場設置範圍，從台西至口湖的近岸海域，風場作業期間工作船隊進出頻繁，為加強海域治安與安全維護，第5巡防區指揮部運用岸際雷達全天候加強監控，並在海域部署海巡艇及UAV（無人機）巡航，以因應突發事故。

針對昨天發生漁船和工程船對峙，當時雷達發現漁船往風電海域航行，為防範意外，立即調度駐守雲林的巡艇趕往待命，海巡中部分署也馬上啟動緊急應變機制，成立指揮所，指派海上指揮官率海巡艇增援，並調度無人機輔助蒐證。

此外，也要求各安檢所加強安檢進出船筏有無攜帶危險器械，呼籲雙方保持理性，第5應變編組也透過管道進行調解與疏處，直至雙方撤離才平安落幕。